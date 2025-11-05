Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică

Oana Roman este extrem de activă în mediul online și nu ratează niciun moment să-și țină fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Aceasta împărtășește cu urmăritorii săi atât momentele frumoase, cât și cele mai puțin frumoase. Recent, Oana Roman a postat în mediul online ultima fotografie pe care o are alături de mama sa.

Oana Roman a avut o legătură specială cu mama ei, regretata Mioara Roman. Nu este pentru nimeni un secret faptul că vedeta a trecut prin momente sfâșietoare, atunci când aceasta s-a stins din viață. Vedeta a avut mare grijă de părintele său și i-a fost alături până în ultimul moment. Mioara Roman i-a fost mereu recunoscătoare fiicei sale pentru tot ceea ce a făcut pentru ea.

Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară

Vedeta a publicat în mediul online o imagine extrem de emoționantă. Aceasta a împărtășit cu fanii săi ultima fotografie cu mama sa în viață. Oana Roman a atașat și un mesaj în care povestește cu drag tot ce s-a întâmplat în acea zi. O zi care i-a rămas în suflet pentru totdeauna.

„Aseară am mai șters din pozele din telefon și am găsit ultima mea poză cu mama. Eram la cafeneaua din centrul unde stătea ea și îi promisesem în ziua aia că stăm la povești, lângă șemineu. Cineva de acolo ne-a făcut poza și astfel am rămas cu amintirea. Ultima mea cafea alături de mama. Sunt foarte importante amintirile și pozele din momente importante”, a scris Oana Roman, în dreptul imaginii unde apare alături de mama sa.

Recent, vedeta a mărturisit că, deși mama sa nu mai este printre noi, ea vorbește aproape zilnic cu ea și a dezvăluit ritualul pe care îl are atunci când își dorește să-i vorbească celei ce i-a dat viață.

„Nu trebuie să merg la cimitir să vorbesc cu mama. Eu am acasă poza ei în locul în care îi aprind candela și eu tot timpul vorbesc cu ea. Tot timpul mă sfătuiesc cu ea, îi spun lucruri și îi mulțumesc, pentru că știu că e acolo, că mă păzește, îmi scoate în cale oameni potriviți pentru diverse proiecte pe care vreau să le fac. Mama mea este o prezență permanentă”, a mai spus Oana Roman.

