Mormântul Mioarei Roman este modern. Ce are pe cruce + ce a descoperit Oana, fiica ei, la 1 an de comemorare

Mioara Roman are un mormânt modern! Iată ce are pe cruce, dar și ce a descoperit Oana Roman, fiica ei, chiar la un an de comemorare. Chiar vedeta a făcut dezvălurile pe rețelele de socializare! Ce mesaj emoționant a publicat în amintirea femeii care i-a dat viață!

Astăzi, 23 februarie 2025, se împlinește un an de când Mioara Roman s-a stins din viață. O pierdere profundă care a lăsat urme în sufletul Oanei Roman, dar și în inimile celor ce au cunoscut-o și apreciat-o.

Oana Roman a transmis un mesaj în amintirea mamei sale, pentru a omagia un an de la ziua în care a pierdut-o. Vedeta are numai cuvinte de laudă și mereu a considerat-o un model și un exemplu în viață.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că vedeta a avut mare grijă de mama ei și i-a fost alături până în ultimul moment. Mioara Roman i-a fost mereu recunoscătoare fiicei sale pentru tot ce a făcut pentru ea.

„1 an fără tine, mama! Mama mea a fost bună, mama mea nu a făcut rău niciodată nimănui, mama mea a fost un model și un exemplu, mama mea a fost doamnă prin excelență, mama mea a iubit și a dăruit. Mama mea a plecat să îmi fie înger păzitor și îmi dă de acolo de sus mai mult decât am visat. Mama mea nu mi-a spus te iubesc, dar mi-a oferit iubire. Mama mea a muncit, peste 50 de ani și a iubit munca și a iubit viața. Mama mea mi-a spus: ai grijă de mine mai mult decât am avut eu grijă de tine, și ăsta a fost cel mai trist lucru, pentru că ea mi-a dat mie tot ce știu. Fără ea nu aș fi fost nimic. Mulțumesc, mama! Te iubesc oriunde ai fi”, a scris Oana Roman pe InstaStory.

Citește și: Ce a găsit Oana Roman la mormântul mamei sale, după ce i-a făcut parastasul de 9 luni: ”Nu știu cine a fost”

Locul de veci al Mioarei Roman este modern

Mormântul Mioarei Roman este unul cu totul special, fiind marcat de un cod QR pe cruce, o inovație care le permite rememorarea amintirilor, dar totodată și pentru a aduce un omagiu.

Oana Roman a făcut dezvăluirea în urmă cu puțin timp, pe InstaStory. Vedeta a postat un videoclip de la locul de veci al mamei sale cu această ocazie. Fiica lui Petre Roman le-a arătat fanilor ei că buchetul de flori pe care i l-a dus Mioarei Roman la mormânt nu s-a ofilit după două săptămâni.

„Puteți scana QR codul pentru un remember despre mama”, a mai scris Oana Roman.

Citește și: Catinca a recunoscut de ce nu merge des la mormântul Mioarei Roman: „Eu nu țin aceste tradiții, o reamintesc și o…”