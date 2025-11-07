Oana Roman este pregătită pentru reducerile de Black Friday. Deja și-a achiziționat câteva produse, iar acum așteaptă să se dea startul cumpărăturilor la preț redus, pentru a face o achiziție și mai consistentă. A dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pe ce a cheltuit banii în ultima perioadă, dar și care este obiectul pe care a pus ochii. Cât despre clasicele țepe pe care mulți le iau în această perioadă, vedeta ne-a spus cum stau lucrurile, din punctul ei de vedere. Nici vorbă de așa ceva, pentru că are ea tactica ei, prin care nu se lasă niciodată prinsă pe picior greșit.

Black Friday vine cu reduceri considerabile, dar și cu țepe colosale, care, de altfel, pot fi evitate, atâta timp cât ești atent. Oana Roman face parte din vedetele care profită de prețurile reduse în această perioadă, însă ne-a spus că nu face cumpărături compulsive. Achiziționează ce are nevoie, iar anul acesta, fiica ei, Isa, a fost cea răsfățată din acest punct de vedere.

Oana, în schimb, își dorește să își cumpere o mașină de spălat rufe. Mai mult o necesitate, decât un moft. Bine, a trebuit să își completeze și dressing-ul propriu cu câteva articole, dar cu limită.

Pe ce a cheltuit banii Oana Roman de Black Friday

Atunci când am întrebat-o cum va ataca site-urile care oferă reduceri, vedeta ne-a oferit un răspuns interesant. Oana Roman mai mult vinde de Black Friday, decât cumpără. Cu toate că este o perioadă aglomerată pentru ea din punct de vedere al business-ului, nu a spus „pas” totalmente nici micilor plăceri.

Eu mai mult vând de Black Friday, decât cumpăr. Dar mi-am luat deja niște lucruri, nu neapărat multe. Am prins niște reduceri și mi-am luat o lampă de bucătărie, niște chestii pentru Isa, și am profitat de reduceri, i-am luat ei niște adidași New Balance, niște cizme de brand, pe care le-am găsit la un preț foarte bun, mi-am mai luat și eu niște cizme de ploaie. Am luat și pijamale de Crăciun, pentru ședința foto pe care o vom face. Eu nu cumpăr compulsiv de obicei, îmi iau ce am nevoie. Cât despre bijuterii, eu și am multe, dar prefer să iau bijuterii vechi sau piese de colecție, deosebite, pe care să i le las și Isei. Vreau să mă uit, în schimb, de o mașină de spălat rufe, pentru că trebuie să o schimb și va trebui să verific puțin ofertele. Nici nu mi s-a întâmplat să iau vreo țeapă de Black Friday, pentru că mereu verific prețurile dinainte și nu există riscul acesta. Spre exemplu, adidașii Isei, știam că ei costă cam 190 de euro, iar eu i-am luat cu 100 de euro, a meritat. Nu prea îmi iau eu țeapă, pentru că urmăresc totul. În rest, mă preocup de campaniile mele, la produse, a declarat Oana Roman pentru CANCAN.RO.

