Oana Roman, mărturisiri despre suferința tăcută a fiicei sale: “Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 25/10/2025 | 13:39
Oana Roman este nedezlipită de fiica ei, Isabela. Așa s-a întâmplat și, zilele trecute, la Gala Andreei Marin, unde fata lui Petre Roman a făcut parte dintr-un show de modă, prezentând o rochie cu elemente tradiționale românești. Mamă singură după despărțirea de Marius Elisei, vedeta face tot posibilul să umple golul din viața fiicei sale, care este afectată de lipsa figurii paterne. Oana Roman a povestit, pentru CANCAN.RO, cum se împarte între Isabela și proiectele ei, dar și despre suferința tăcută a fiicei sale.

 Oana Roman este genul de persoană care luptă pentru a rezolva provocările la care destinul o supune. Recunoaște deschis că tot ce ține de ea a făcut și, în multe situații, a ieșit învingătoare. Au fost însă și excepții.

Oana Roman: „Sunt foarte bucuroasă că suntem împreună mereu”

CANCAN.RO: Am văzut-o și pe Isa alături de tine. Ai emoții când o știi în sală?

Oana Roman: Nu, dimpotrivă, ea îmi dă putere. Îmi pare bine că e aici și se uită la mine și mă încurajează. Sunt foarte bucuroasă că suntem împreună mereu și e foarte important lucrul ăsta.

CANCAN.RO: Cum vă organizați cu proiectele tale, cu școala și activitățile ei extrașcolare?

Oana Roman: Trebuie să mă împart în șapte zări și șapte mări, dar reușesc să mă organizez. E o abilitate importantă să știi să-ți organizezi timpul și eu reușesc să mi-l organizez cum trebuie. E și o chestie care ține de meseria mea și atunci cumva reușesc să mă împart între toate. Avantajul este că ea pleacă la școală cu mașina școlii dimineață și atunci nu mai trebuie să o duc eu și am timp până termina ea școala, în jur de ora 15.00, să reușesc să fac diverse drumuri, diverse treburi și apoi seara mai are ea câte o activitate. Dar activitățile le-am restrâns foarte aproape de casă, adică mergem la tenis, dar facem 5 minute, mergem la înot, facem 10 minute. Adică nu e departe și atunci pot să mă organizez mult mai bine.

Oana Roman, despre golul din viața fiicei sale

Oana Roman: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”

CANCAN.RO: Ea cum este din punct de vedere emoțional?

Oana Roman: Sincer, nici nu știu ce să zic. Pare că este mai bine în ultima perioadă, dar evident că există o durere acolo, înăuntru, despre care ea nici nu vorbește foarte mult, dar eu încerc să fiu lângă ea. Este clar că eu nu pot… nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește. Dar pot să se întâmple lucruri frumoase, multe, care să o facă să-i fie mai bine. Se înțelege bine cu colegii, e bine la școală și asta e foarte important. E bine integrată, îi place să meargă la școală și atunci este un lucru bun.

CANCAN.RO: La final, te rog să-mi povestești din viața ta o situație în care ți-ai dat seama că nu există nu se poate. Tu ești o femeie puternică și întotdeauna ai luptat pentru cauzele în care ai crezut.

Oana Roman: Am luptat și am învins de cele mai multe ori. Din păcate știi cum e. Sunt anumite situații în care lucrurile pur și simplu nu se pot rezolva. Cât mi-aș fi dorit și ce aș fi dat să mai pot să o țin pe mama lângă mine, de exemplu. Acolo a fost o situație în care nu s-a mai putut. Dar în rest, eu am luptat mereu și și pentru mama am luptat mult pentru ca ea să mai trăiască în bine și în demnitate câți ani s-a mai putut și nu m-am lăsat până în ultimul moment.

