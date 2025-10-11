Oana Roman, adevărul despre foștii socri! Cum se înțeleg părinții lui Marius Elisei cu Isabela: „Este speriată de...”

După despărțirea de Marius Elisei, Oana Roman s-a ocupat singură de creșterea Isabelei. În nenumărate rânduri, vedeta a mărturisit că fostul ei soț lipsește cu desăvârșire din viața fiicei lor. Acum, ea a făcut dezvăluiri și despre foștii socri. Află, în articol, ce spune despre relația fetiței cu bunicii săi!

La începutul anului 2023, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus „adio” definitiv după mai bine de 10 de relație. Bărbatul și-a găsit o altă parteneră de viață, alături de care este foarte fericit. Însă, acesta a uitat de fiica lui, Isabela, conform spuselor fostei soții. Dacă în timpul căsniciei cu vedeta, era un tată foarte implicat, acesta și-ar fi schimbat complet atitudinea după divorț. Mai mult decât atât, fiica lui Petre Roman a vorbit și despre foștii socri.

Ce a spus Oana Roman despre părinții lui Marius Elisei

De când s-a despărțit de fostul soț, Oana Roman a lansat mai multe acuzații la adresa lui. Printre altele, ea a mărturisit că Marius Elisei nu se mai implică deloc în creșterea Isabelei. Acum, vedeta a susținut că nici foștii socri nu țin legătura cu fiica ei.

Oana Roman a declarat că părinții lui Marius Elisei nu au fost interesați de Isabela nici măcar în perioada în care bărbatul locuia alături de ele. De asemenea, vedeta a precizat că ea și fiica ei nu au alte rude care să le fie alături.

„Ea nu mă are decât pe mine. Are și un bunic în tata, pe care nu-l vede cât ar trebui. Părinții lui nu au ținut legătura niciodată cu ea, cu fata mea, nici măcar atunci când încă Marius era cu noi. Are si avem prietene, dar realmente ea mă are doar e mine, și atunci și ea este speriată de faptul că eu trebuie să fiu bine. Că dacă nu sunt bine, nu e nimeni, despre asta e vorba”, a declarat Oana Roman la Online Story by Corneia Ionescu

Fiica lui Petre Roman a precizat că există un acord parental între ea și Marius Elisei. Totuși, Oana Roman l-a acuzat pe fostul soț că nu a respectat înțelegerea și nu a petrecut timpul cu Isabela, așa cum era prevăzut.

„În toate vacanțele, trebuie să o vadă jumătate din timp, un weekend la două weekenduri, ziua de Crăciun, mă rog sunt lucruri trecute în acordul parental, nu le-a respectat nicio secundă. Nu a văzut-o nici măcar o singură zi din vacanța de vară, nu o zi, nici o oră”, a mai spus fiica lui Petre Roman.

Citește și: Oana Roman, replică explozivă „La bine și la Roast”! Reacția care “a oprit” show-ul de la Pro TV: „Este singurul obiect pe care nu l-aș folosi nici dacă m-ai plăti!”