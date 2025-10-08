Acasă » Exclusiv » Oana Roman, replică explozivă „La bine și la Roast”! Reacția care “a oprit” show-ul de la Pro TV: „Este singurul obiect pe care nu l-aș folosi nici dacă m-ai plăti!”

De: Andreea Archip 08/10/2025 | 19:51
Oana Roman a reușit din nou să fie în centrul atenției! De data aceasta, într-un mod absolut savuros, la cea mai nouă ediție a show-ului ‘La bine și la Roast” difuzat în această seară la Pro TV. Dacă mulți s-au așteptat ca designerul Cătălin Botezatu, vedeta de pe „scaunul fierbinte”, să fie ținta principală a glumelor, momentul care a furat toți ochii a fost, surprinzător, cel al Oanei Roman. Elegantă, cu atitudine și replică rapidă, Oana a fost pusă într-o situație neașteptată, dar a ieșit din ea cu un farmec desăvârșit. CANCAN.RO are toate detaliile. 

Totul a început în timpul roastului făcut de comediantul Alex Mincu, care a venit cu o glumă tăioasă la adresa vedetei. În fața publicului și a colegilor de platou, Mincu a aruncat bomba: „O chestie pe care oamenii de acasă nu o știu este că prietenii o strigă pe Oana . Da, pentru că mereu are la ea.”

Replica Oanei Roman a venit pe loc și a stârnit valuri de râsete și aplauze. Cu o expresie serioasă, dar un ton inconfundabil, vedeta a răspuns: „A, nu, aici ai greșit total. Este singurul obiect pe care nu l-aș folosi nici dacă m-ai plăti.”

Sala a izbucnit în râsete, iar momentul a devenit instant viral printre colegii din culise. Însă Oana nu s-a oprit aici. Cunoscută pentru faptul că spune lucrurilor pe nume și că nu acceptă compromisuri în ceea ce privește eleganța, ea a continuat cu o adevărată lecție de bune maniere, cum rar se aude într-un show de divertisment:

Documentați-vă, fraților. Sunt profesor emerit de bune maniere. Pentru mine, numai ideea de a mă gândi să iau o scobitoare în mână îmi produce palpitație. Deci, nu, nu. Nu o să mă vezi că folosesc vreodată în viața asta o scobitoare. Este ceva ce nu are legătură cu bunele maniere și este un obiect care nu ar trebui să existe în niciun restaurant și în niciun loc public; nici acasă, când ai musafiri.

Reacția publicului a fost pe măsură: aplauze, hohote de râs și o avalanșă de comentarii din partea colegilor de platou. Cătălin Botezatu, vedeta ediției, a fost văzut râzând cu poftă, iar comediantul Alex Mincu a ridicat mâinile în semn de „mă predau”, recunoscând că Oana l-a „roastuit” înapoi cu eleganță și inteligență.

„La bine și la Roast” promite o ediție explozivă cu Cătălin Botezatu pe “scaunul fierbinte” și o pleiadă de vedete gata să fie luate la roast: Dana Săvuică, Bianca Drăgușanu, Crina Abrudan și Romanița Iovan. Dar, fără îndoială, Oana Roman va fi cea care va rămâne în centrul atenției prin atitudinea ei impecabilă și prin felul unic în care a transformat o glumă într-o lecție despre clasă și educație. Emisiunea prezentată de Răzvan Eharhu începe la 21.30 la Pro TV.

Foto: Pro TV/Instagram

×