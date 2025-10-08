Acasă » Știri » Nu e banc! Câte sute de lei a plătit Oana Roman la DHL pentru un colet din Anglia: „Transport, taxe vamale, TVA”

Nu e banc! Câte sute de lei a plătit Oana Roman la DHL pentru un colet din Anglia: „Transport, taxe vamale, TVA”

De: Denisa Iordache 08/10/2025 | 10:41

Oana Roman și-a luat țeapa vieții! Vedeta a împărtășit totul cu fanii ei și a tras un semnal de alarmă, sperând că nimeni nu se va mai confrunta cu așa ceva. Despre ce este vorba? Află în rândurile de mai jos!

Vedetele obișnuiesc să împărtășească cu fanii activitățile de zi cu zi, momente frumoase, dar și unele neplăcute. Printre acestea se numără și Oana Roman, care își ține mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei.

Câte sute de lei a plătit Oana Roman

Recent, vedeta a povestit cum a fost păcălită de o firmă de curierat internațională. Totul a început atunci când Oana și-a dorit un produs care era de negăsit în România, așa că a apelat la o fată din Anglia și l-a cumpărat. Ei bine, nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Deși produsul avea o valoare de 114 lire, firma de curierat internațională care trebuia să îi livreze comanda, a taxat-o ca în cazul unui produs care ar fi avut valoarea de 150 de lire și la care se aplică TVA. Într-un final, Oana Roman a ajuns să plătească dublu, așa că a vrut să își atenționeze fanii ca să nu treacă și ei prin așa ceva.

„În primul rând, vă spun să nu vă comandați niciodată nimic din Anglia care să vină în România prin DHL, pentru că o să plătiți produsele de 2 ori. M-a ajutat o fată din din Anglia să îmi cumpăr niște teneși pe care nu îi găseam nicăieri. Surpriza este că ea, drăguță, i-a trimis cu DHL. Am plătit 50 de lire transport, în condițiile în care adidașii costau 114 lire și după ce au făcut actele, cei de la DHL mi-au cerut taxe vamale, TVA și transport, încă o dată, în valoare de 100 de euro. Practic, ei au hotărât că valoarea declarată a produsului este de 150 de lire, deși le-am trimis factura care arăta negru pe alb prețul teneșilor de 114 lire. Astfel încât, valoarea fiind de 150 de lire, mi-au aplicat TVA și taxe vamale în plus. Fără transportul de acolo în România, care m-a mai costat pe mine 50 de lire. Cert este că pentru o pereche de teneși care au costat 114 lire, am plătit 50 de lire transport și ei mi-au mai cerut 500 de lei TVA taxe vamale. Practic, i-am plătit dublu și ceva. O bătaie de joc!”, a spus Oana Roman.

Sursă: Instagram

