Ce a pățit Oana Roman, după ce a încercat să își cumpere o geantă pe un grup de Facebook: ”Avea un preț suspect”

Oana Roman, cunoscută pentru pasiunea sa pentru articole de designer și colecția impresionantă de haine și accesorii, a trăit recent o experiență care a determinat-o să renunțe la achiziția unei genți de lux. Vedeta a descoperit pe Internet un model care i-a atras atenția, însă modul în care vânzătoarea a gestionat întreaga situație a stârnit suspiciuni și a împiedicat finalizarea tranzacției.

Geanta respectivă era disponibilă la un preț considerat de Oana Roman neobișnuit de avantajos, ceea ce i-a trezit curiozitatea și dorința de a o vedea înainte de a face achiziția. În mod obișnuit, vedeta obișnuiește să cumpere diverse articole de pe grupuri și platforme online, fiind familiarizată cu tranzacțiile de acest tip. În cazul acestei genți, însă, interacțiunea cu vânzătoarea a fost de natură să creeze neîncredere.

Ce a pățit Oana Roman cu o vânzătoare de pe Facebook

Ceea ce a ridicat semne de întrebare a fost lipsa de transparență din partea vânzătoarei. Aceasta a refuzat să ofere informații de contact suplimentare, cum ar fi un număr de telefon, și nici adresa exactă a locului unde geanta putea fi vizualizată nu a fost clară. În contextul unei achiziții care implica un obiect de lux, aceste detalii sunt considerate esențiale pentru asigurarea autenticității produsului și pentru siguranța cumpărătorului.

”Știți că eu cumpăr mult de pe grupuri. Tot felul de chestii, de ani de zile. Astăzi am văzut o fată care vindea o geantă care mi-a plăcut foarte mult și era și un preț cam suspect de mic. I-am scris mesaj pe Facebook, așa cum se face pe aceste grupuri, și i-am spus că aș vrea să văd geanta. Mi-a spus că ea este din alt oraș, aproape de București și dacă pot să mă duc acolo să o văd. I-am zis ok, nicio problemă, sunt 50 de kilometri, pot să vin fără nicio problemă. Îi las numărul ei de telefon și îi spun: ”Lasă-mi și tu numărul tău de telefon să pot să te sun când vin acolo”. Și mi-a răspuns: ”E ok, nu, vorbim aici”. Pur și simplu nu a vrut să îmi dea numărul ei de telefon, de care oricum aș fi avut nevoie să pot să o sun când aș fi ajuns acolo. Oricum nu îmi dăduse nici adresa. (…) Ori geanta e fake? Ori eu par periculoasă și de asta nu mi-a dat numărul?”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Experiența reflectă un fenomen tot mai întâlnit în mediul online, unde tranzacțiile pentru produse de marcă pot ridica probleme de încredere. În cazul genților și accesoriilor de lux, verificarea autenticității este un pas esențial înainte de orice achiziție. Lipsa unor informații de contact sau refuzul de a permite vizionarea produsului înainte de cumpărare poate fi un semnal de alarmă, sugerând că obiectul vândut nu este autentic sau că tranzacția nu este complet transparentă.

Această situație vine să evidențieze și dificultățile întâlnite de consumatori atunci când cumpără produse de lux prin intermediul grupurilor de vânzări online. Deși astfel de platforme oferă posibilitatea de a găsi produse rare la prețuri atractive, există riscul ca unele dintre ele să fie contrafăcute. Experiențele negative, precum cea trăită de Oana Roman, subliniază importanța precauției și a verificării temeinice înainte de finalizarea oricărei achiziții.

