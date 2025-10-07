Cine a îndrăznit să o pună la zid pe Oana Roman, după ce s-a plâns că Marius Elisei nu o ajută: „Există un loc în iad”

Oana Roman, reacție dură la persoanele care fac rău! Vedeta este cunoscută pentru aparițiile sale în mediul online și despre comentariile mai acide pe care le face. Iată ce a declarat fiica lui Petre Roman!

Vedeta a lansat un mesaj puternic împotriva persoanelor care construiesc imaginea lor pe ipocrizie, judecată și răutate. Ea a vorbit despre comportamentele oamenilor care exprimă libertățile negative în internet, sub pretextul credinței sau al unei morale. Totul a început cu un articol care spunea că „există un loc în iad pentru fiecare femeie care face rău altei femei”. Oana Roman a susținut că tema este mai largă și nu doar legată de femei, ci de oricine alege să provoace suferință altora.

Ce declarații a făcut Oana Roman

Conform Oanei Roman, răutatea intenționată, denigrarea și minciuna nu pot fi iertate doar prin gesturi exterioare precum mersul la biserică sau spovedania, ci prin o schimbare reală a comportamentului și atitudinii.

Fiica fostului premier Petre Roman a observat lipsa de solidaritate între femei, o realitate pe care o vede frecvent în spațiul public și în mediul online. Ea consideră că deși se vorbește des despre sprijin reciproc și empatie, în practică, multe femei se rănesc între ele prin comentarii agresive, judecăți morale și atacuri personale.

Oana a remarcat că, de multe ori, în loc de susținere, femeile devin critici aspre ale celorlalte femei, mai ales atunci când acestea trec prin perioade dificile. Ea a dat exemplul unei situații personale în care a fost criticată după ce a spus că fostul partener nu se mai implică în viața fiicei lor. În loc de empatie, a primit un val de mesaje negative, unele chiar din partea altor femei care au ales să o acuze și să-i pune etichete, fără să știe toate detaliile. Vedeta susține că adevărata credință se vede în comportament, în capacitatea de a nu judeca și de a arăta empatie, nu în acte exterioare.

„Am citit astăzi un articol scris și care avea următorul titlu: „Există un loc în iad pentru fiecare femeie care face rău altei femei”. Mie mi se pare că nu este doar despre femei. Eu cred realmente că există un loc în iad pentru fiecare om care face rău altui om, că este femeie sau bărbat. Și cred cu tărie că dacă face rău În mod intenționat, dacă judeci, denigrezi, minți și spui lucruri rele și faci rău altuia, n-ai cum să fii cu adevărat și 100% iertat. O să mergi la biserică cât vrei tu, asta nu trece. Și cred că ar trebui ca unii să se gândească foarte bine înainte să mai acționeze în felul ăsta. În același timp este clar, evident că sunt foarte multe femei care fac foarte mult rău altor femei. Nu există chestia asta de solidaritate. Este o vorbă goală. Mi-au picat ochii zilele trecute în comentariile la o postare în care se vorbea despre declarația pe care am făcut-o și anume că tatăl Izei nu are grijă de ea. Și erau sute de femei care scriau, păi e normal, pentru că tu ești o nenorocită și l-ai îndepărtat și ați divorțat. Ce te așteptai? Să aibă grijă de copil? Acum e normal. Adică eu sunt de vină că un tată nu mai vrea să-și vadă copilul, că el a divorțat de mine, nu de copil. Deci, ipocrizia asta cu Dumnezeu și cu credința și cu mergem la biserică și ținem post, când voi sunteți niște nenorocite care judecați, jigniți, denigrați, stabiliți voi cum ar trebui să arate viața altor femei, judecați alegerile lor, nu mai spun de… Dementele alea care și-au făcut grupuri pe Facebook și pe mai știu eu unde și scopul lor principal este să înjure și să denigreze alte femei. Mare gașcă ce o să facă în iad toate nenorocitele astea. Nu vă ajută să vă duceți la biserică, nici cred că dacă vă spovediți cu adevărat nu rezolvați mare lucru. Eu zic că ar fi mai bine ca multe să-și vadă de viața lor și să nu mai comenteze pe alții. ”, a transmis Oana Roman.

