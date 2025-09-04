Oana Roman nu iartă pe nimeni: pune la zid derapajele din online şi rupe tăcerea despre relaţia cu fostul soţ, Marius Elisei: “Am fost și eu victima unui abuz”

Oana Roman a devenit una dintre vocile importante din online, care ia atitudine atunci când lucrurile scapă de sub control. Cel mai recent exemplu a fost episodul cu Tzancă Uraganu din podcastul lui Bursucu, în care acesta mărturisea că a mai lovit femeile cu care a avut relații, dar și atitudinea moderatorului, care, ulterior a revenit cu explicații și a șters materialul filmat. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fiica lui Petre Roman ne-a spus că nu își cenzurează opiniile, fiind o fire directă, care trage un semnal de alarmă. De altfel, vedeta a vorbit cu sinceritate despre situația urâtă prin care a trecut în mariajul cu Marius Elisei. Mai mult, acesta nu se interesează de fiica lui, pe care, conform declarațiilor făcute de Oana, nu a văzut-o în vacanța de vară.

Oana Roman a fost prezentă, miercuri seară, la Viva Influencers Party, unde a și fost premiată. Pandemia a determinat-o pe Oana Roman să fie o prezență constantă în online, când a fost nevoită să se reprofileze din punct de vedere profesional.

Oana Roman: “Atunci oricine avea orice de vânzare, îmi scria și eu făceam postări gratis”

CANCAN.RO: Felicitări pentru premiu, care atestă că ești o voce importantă în online. Cum a început activitatea ta ca influencer?

Oana Roman: Noi, ăștia mai bătrâni, suntem într-un fel influenceri de foarte mult timp, doar că nu în online. Online-ul la început a fost o joacă, nu era activitatea mea principală. Principalul obiectiv pentru mine era să fac evenimente, să fac PR, strategii de comunicare. Mă ajutam de online, evident, dar nu era preocuparea cea mai importantă. Dar a venit pandemia și în pandemie mulți dintre clienții mei n-au înțeles că de-abia atunci era momentul în care ar fi avut cea mai mare nevoie de o strategie de comunicare.

În mintea lor, eu eram bună doar să fac evenimente, nu și să le fac o strategie de comunicare. Și atunci au renunțat la serviciile mele, practic peste noapte n-am mai avut niciun client. Și atunci a trebuit să mă gândesc ce o să fac, pentru că în primul rând mă plictiseam să stau degeaba acasă și trebuia să și câștig bani.

Și încet, încet am început o activitate mai susținută, pentru că online-ul era singurul lucru pe care îl puteam face atunci. Strategia mea a fost foarte simplă.

Eu eram cunoscută, dar nu eram cunoscută ca și influencer. Și atunci evident că lumea nu mă percepea în felul ăsta. În cele 4-5 luni cât a fost lockdown, eu am anunțat că voi posta orice ajutor are nevoie oricine din România ca să se poată susține în perioada pandemiei.

Și am susținut, am inventat lucrul ăsta cumva înainte ca Instagramul să creeze acel buton de suport small business. Eu am avut ideea mult înainte. Și atunci oricine avea orice de vânzare sau de propus, îmi scria și eu făceam postări gratis.

Lucrul ăsta m-a ajutat, pentru că am început să devin foarte prezentă. Am și ajutat în același timp și răsplata a venit la un moment dat, pentru că din 2021 au început să vină și contractele.

Oana Roman: “Am scăpat eu de mineri și de securiștii ăștia din România și de teroriști, nu o să-mi fie frică de maneliști”

CANCAN.RO: Recent ai luat atitudine și mă refer la subiectul cu Tzancă și Bursucu. Ești genul de persoană care iei atitudine în general când se întâmplă un derapaj. Ai primit amenințări în urma unor astfel de opinii?

Oana Roman: Nu, eu am luat atitudine în legătură cu violența în familie demult, nu de acum. Am tot vorbit despre asta.

Am fost și eu însămi victimă a unui abuz, nu fizic, dar emoțional și psihic, care e la fel de grav. Și am vorbit foarte mult despre asta. Mie nu mi-e frică. Am scăpat eu de mineri și de securiștii ăștia din România și de teroriști, nu o să-mi fie frică de maneliști. Chiar nu mi-e frică. Nu are legătură cu ce fac ei. Are legătură cu discursul. Poate să fie academician, avocat, inginer, profesor, cântăreț, orice ar fi. Nimeni nu are voie să aibă un astfel de discurs. Și orice tip de discurs care derapează în felul ăsta trebuie amendat. Dar trebuie amendat și oficial, după părerea mea.

CANCAN.RO: Isa începe acum un nou an școlar. Cum v-ați pregătit?

Oana Roman: Ne-am pregătit. Eu sunt foarte organizată. Din timp am comandat și am luat tot ce trebuia. Mai avem 3 zile de vacanță și plecăm din București. Și apoi de duminică îi pregătesc tot ce trebuie, dar e deja totul cumpărat și comandat.

Oana Roman despre Marius Elisei: “Tocmai a trecut o vacanță de vară în care nu a văzut-o nici măcar o zi”

CANCAN.RO: Fiica ta învață la o școală privată sau de stat?

Oana Roman: Primii 3 ani a învățat la o școală de stat. Apoi, din cauza că era prea departe și eu nu mai făceam față cu transportul, am mutat-o la o școală privată cumva mai aproape de casă și o și duce la școală mașina școlii.

CANCAN.RO: Știu că e un subiect delicat, dar trebuie să te întreb dacă Marius și-a schimbat cumva atitudinea față de fiica voastră și dacă este mai prezent în viața ei.

Oana Roman: Situația este fix la fel. Nu s-a schimbat nimic. Tocmai a trecut o vacanță de vară în care nu a văzut-o nici măcar o zi.

CANCAN.RO: Foarte greu de suportat un astfel de comportament, dar măcar pensia alimentară o plătește?

Oana Roman: Da, dar nu e importantă pentru mine. Adică trebuie, mă rog, e așa un fel de glumă, dar mai important decât asta ar fi fost evident prezența, care lipsește tot cu desăvârșire.

