CNA intervine după episodul controversat al podcastului lu Bursucu! Moderatorul chemat pentru explicații

Un recent episod al unui podcast online a stârnit un val de controverse în mediul online și a atras atenția autorităților din România. În centrul atenției se află Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, care a fost chemat la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) după ce Tzancă Uraganu a făcut declarații considerate inacceptabile de public și de unele organizații de combatere a violenței.

Ceea ce a atras însă atenția, dincolo de conținutul declarațiilor lui Tzancă Uraganu, a fost lipsa de intervenție a moderatorului. Mulți dintre cei care au urmărit episodul au considerat că Bursucu ar fi trebuit să oprească sau cel puțin să contracareze discursul manelistului, pentru a nu lăsa impresia că astfel de comportamente sunt tolerate.

CNA a reacționat!

Episoadele în care au fost abordate subiecte sensibile, în special despre comportamente abuzive, au generat numeroase sesizări către CNA din partea telespectatorilor și internauților. Ca urmare a acestui val de reacții negative, moderatorul a decis să retragă episodul respectiv de pe platforma Youtube înainte de a fi aplicate eventuale sancțiuni de către autorități.

Monica Gubernat, membră a CNA, a subliniat că retragerea materialului a fost o măsură necesară pentru prevenirea promovării violenței și pentru responsabilizarea creatorilor de conținut. Potrivit acesteia, situația reflectă importanța ca moderatorii și producătorii să fie atenți la invitații pe care îi aduc și la mesajele transmise publicului.

„Eu nu am avut acea reacţie de moment în care să-i spun stop, nu există violenţa de niciun fel. Mi-am asumat această greşeală şi ieri am făcut un video în care am spus că oamenii au dreptate că am greşit. Am luat decizia împreună cu echipa să scoatem acest video, pentru că nu vreau să se promoveze violenţa”, a spus Bursucu. „V-aţi asociat imaginea cu un personaj extrem de toxic, din punctul meu de vedere.”, i-a transmis Monica Gubernat lui Bursucu, „O să fiu mai atent în alegerile pe care o să le fac.”, a răspuns acesta.

Într-o declarație recentă, Bursucu a recunoscut că nu a anticipat amploarea reacției publice și și-a exprimat regretul pentru faptul că episodul a fost difuzat. El a precizat că intenționează să fie mai atent la selecția invitaților și la subiectele abordate în viitor, pentru a evita promovarea unor comportamente inacceptabile și pentru a proteja publicul. (VEZI AICI)

Reacția CNA pune în lumină rolul autorităților în monitorizarea conținutului audiovizual și online, în special al celor accesibile unui public larg, inclusiv minorilor. Consiliul Național al Audiovizualului poate interveni atunci când materialele difuzate încalcă normele privind protecția minorilor, promovarea violenței sau limbajul inadecvat, iar retragerea voluntară a conținutului poate fi un factor care atenuează eventualele sancțiuni.