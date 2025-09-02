Acasă » Știri » Bursucu rupe tăcerea după criticile primite! Decizia radicală luată în privința podcastului său

De: Denisa Iordache 02/09/2025 | 20:30
Invitat în podcastul lui Bursucu, Tzancă Uraganu a făcut o serie de declarații care au revoltat o țară întreagă atunci când a susținut violența împotriva femeilor. Oana Roman, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Centrul FILIA au reacționat la această abatere a manelistului. Acum, după un val de critici legate de modul în care a gestionat declarațiile invitatului său, fostul prezentator TV a oferit prima reacție și a luat o decizie radicală în ceea ce privește podcastul său.

Invitat în podcastul lui Bursucu, manelistul a recunoscut că a fost violent cu fostele și actualele partenere din viața sa. Ei bine, aceste dezvăluiri au adus un val de critici nu doar asupra lui Tzancă Uraganu, dar și a moderatorului. Oamenii sunt nemulțumiți de modul în care jurnalistul a tratat aceste informații și de faptul că nu a intervenit pentru a-l mustra pe invitatul său.

”Eu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta.

Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a spus Tzancă Uraganu în podcast.

Ce decizie a luat Bursucu după criticile primite

Mulți dintre cei care au urmărit episodul au considerat că Bursucu ar fi trebuit să oprească sau cel puțin să contrazică discursul manelistului, pentru a nu lăsa impresia că astfel de comportamente sunt tolerate. Bursucu a oferit o reacție publică și a decis să șteargă acest podcast de pe canalul oficial de YouTube unde a fost publicat. De asemenea, el a vrut să clarifice faptul că nu este de acord cu violența domestică și că în dialogul cu Tzancă Uraganu a dat de înțeles că un astfel de comportament nu este normal.

”Dragii mei, în urma celor întâmplate în ultimele zile, am luat decizia să fac un video prin care să vă spun că da, aveți dreptate. Ar fi trebuit să fiu mult mai prompt în momentul potrivit. Vreau să vă spun, însă, câteva lucruri foarte importante. Oamenii care vin aici îmi sunt prieteni, cunoștințe, sau oameni pe care voi îi cunoașteți din mediul online sau de la televizor.

Ei vin aici pentru a-și povești viața și pentru a se exprima liber, fără ca cineva să le dea întrebările sau răspunsurile. Referitor la episodul cu Iustin, lucrurile stau total diferit, și asta pentru că invitatul meu era acuzat direct de fosta parteneră de violență domestică. 3. M-am uitat de foarte multe ori la bucata aceasta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă, de două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat, invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament”, a declarat Bursucu.

