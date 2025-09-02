Oana Roman îl pulverizează pe Tzancă Uraganu’ după declarațiile șocante făcute de manelist despre femei: ”Sper să primești ce meriți”

Oana Roman s-a înfuriat și a reacționat după ce Tzancă Uraganu a făcut o serie de declarații controversate despre violența domestică, mărturisind că nu vede o problemă în faptul ca ”femeia când țipă foarte mult sau când are o criză de gelozie trebuie să mai primească o palmă, două, un picior, ceva”. Creatoarea de conținut l-a tras la răspundere pe Bursucu`, despre care susține că a băgat ”bățul prin gard” și pentru a obține vizualizări pe rețelele de socializare.

Tzancă Uraganu este din nou în centrul unui scandal monstru. Invitat în podcastul lui Bursucu`, printre altele, manelistul a recunoscut că a fost violent cu fostele și actualele partenere din viața sa. Acesta a vorbit despre ”corecțiile” pe care le-a aplicat iubitelor lui, iar discuția a stârnit un val de reacții negative din partea utilizatorilor, a vedetelor, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale și ale instituțiilor responsabile.

”Eu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a povestit Tzancă Uraganu în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Oana Roman: ”Sper să primești ce meriți”

După ce a ascultat declarațiile lui Tzancă Uraganu din spațiul public, Oana Roman nu s-a putut abține și l-a taxat dur pe Bursucu`, moderatorul podcastului în care manelistul a fost invitat. Creatoarea de conținut este revoltată de faptul că nu a intervenit în niciun fel când invitatul lui a vorbit cu atâta ușurință despre violența domestică.

”Vezi, mă? Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine, pentru că suntem din lumi paralele. Dar ce ai făcut acum este incalificabil. Să promovezi așa ceva pentru vizualizări și pentru bani din care să îți crești tu fetele, eu nu am cuvinte. Sper să primești ce meriți, să se ia măsuri și, din punctul meu de vedre, să dispari, pentru că în nicio situație, fără niciun motiv și în nicio circumstanță un bărbat, un om, o ființă umană, nu are dreptul să promoveze așa ceva. Omul ăsta pe care îl intervievezi nu ar trebui să apară nicăieri, pentru niciun motiv. Doar că România este greșită din punctul ăsta de vedere. Sunt peste 35 de femicide anul ăsta, în România și tu publici ce a spus nenea ăsta și nu îl contrazici, nu îl oprești și te bucuri că faci vizualizări. Frească Dumnezeu! Și mai spun o dată: sper ca cine trebuie să ia măsuri și tu să plătești. Ai înțeles? Hai, nu la revedere”, a fost mesajul Oanei Roman.

Imediat după ce discuțiile au degenerat în spațiul public, Bursucu`a oferit o primă reacție și a declarat că: ”Eu sunt total împotriva violenței domestice! Restul nu comentez”, a spus fostul prezentator TV pentru Fanatik.

