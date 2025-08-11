Cum a fost jignită Oana Roman după ce a publicat imagini din vacanță: „Oameni efectiv bolnavi...”

Oana Roman se află de multă vreme în atenția reflectoarelor, iar de ani de zile își desfășoară mare parte din activitate în mediul online. Ei bine, prezența în mediul online nu este ușor de gestionat, mai ales când te confrunți cu un val mare de hate. Oana Roman le-a arătat tuturor ce trăiește aproape zilnic. Vedeta a răbufnit.

Oana Roman face parte din categoria vedetelor care își țin la curent fanii din mediul online cu activitatea lor, prezentându-le acestora atât momentele bune, cât și pe cele mai puțin plăcute. Însă, de multe ori vedetele primesc și numeroase critici pentru felul în care se expun.

Cum a fost jignită Oana Roman

De-a lungul timpului, Oana Roman nu a fost ferită de hate-ul din mediul online, iar recent le-a arătat fanilor cu ce este nevoită să se confrunte zilnic. Mulți sunt cei care o critică dur, iar mesajele de hate depășesc uneori orice limită.

Iar pentru a sublinia felul în vare oamenii se comportă în mediul online, vedeta a făcut publice mesajele jignitoare pe care le-a primit de la una din urmăritoarele sale.

„Ce f***i urâți ai în cap, grasa graselor urata d***u. Ești urâtă cu spumele marii, ești diforma, obeză, elefant de mare cu fața diforma v**a d***u”; Ce ai făcut fă ai pus filtru iar v**a d***u diformă”, sunt mesajele pe care Oana Roman le-a primit.

Vedeta nu s-a mai abținut și a explodat. De multă vreme se confruntă cu astfel de situații, iar de-a lungul timpului a tras numeroase semne de alarmă.

„Și azi… la 3 luni distanţă, scrie asta. E plin de oameni efectiv bolnavi care au liber la internet”, a fost reacția Oanei Roman.

„Vă dăunează vouă în primul rând”

Cu astfel de mesaje jignitoare Oana Roman se confruntă adesea, iar de-a lungul timpului a vorbit în repetate rânduri despre curentul de hate din mediul online.

„Nu știu cum să vă mai explic și cum să vă mai spun… Frate, nu vă supărați dacă vă răspund atunci când voi vă permiteți să-mi dați mie sfaturi despre cum trebuie să îmi trăiesc viața, de exemplu! Trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că rețelele sociale nu sunt făcute sau conturile persoanelor publice nu sunt făcute pentru ca unii dintre voi să dea lecții de viață, să dea sfaturi, să impună lucruri! Nu! (…) Plus că sunteți extrem de influențați de un anumit curent în online, care vă instigă la ură, care vă instigă la rău. Și, fără să vă dați seama, vă transformați în ceva ce nu este ok pentru voi, pentru că vă hrăniți cu rău, vă hrăniți cu ură, vă hrăniți cu venin. Chestia asta vă dăunează vouă în primul rând ”, spunea Oana Roman, în urmă cu ceva timp.

Foto: Instagram