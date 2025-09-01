Tzancă Uraganu` își împarte weekendurile: a lăsat-o pe Marymar acasă și a făcut show cu Lambada la Mamaia!

Iubirea e taaare complicată uneori, dar când vine vorba de Tzancă Uraganu, „complicat” e un cuvânt prea simplu pentru a descrie relația dintre el și mama copiilor lui. Ei bine…artistul a petrecut ultima noapte de vară alături de Lambada și de doi dintre cei trei copii pe care îi are alături de ea, Anaysa și Andreas. Întrebarea este: Unde a fost Marymar? CANCAN.RO are imagini bombă de la ultimul eveniment al artistului din sezonul de vară.

Tzancă Uraganu a știut ce vrea de la viață! Cântărețul și-a asumat întotdeauna relațiile și nu a încercat niciodată să își păcălească fanii în ceea ce privește viața lui personală. De la vârsta de 19 ani, artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Lambada, iar de câțiva ani buni, Marymar este cea care îl împlinește. Mulți se întreabă cum rușește să se împartă între cele două mari iubiri. Tzancă Uraganu a lămurit acest subiect, fără ocolișuri (VEZI AICI DECLARAȚIILE)

Tzancă Uraganu și Lambada, împreună la un eveniment din Mamaia!

De-a lungul timpului, internauții au observat că Tzancă obișnuiește să se afișeze atât la evenimente, cât și în mediul online, de cele mai multe ori, cu Marymar, femeia care l-a vrăjit încă de la început și care i-a dăruit o fetiță, pe nume Anastasia. Dar artistul nu uită de prima lui iubire și totodată de mama celor trei copii ai săi, Anaysa, Andreas și Alesio. Așadar, dacă vă întrebați și voi cum reușește să împace ambele femei din viața lui, iată că Tzancă știe foarte bine cum să își gestioneze timpul și…toată lumea e fericită, cum s-ar spune 🙂

CANCAN.RO are imagini de la ultimul eveniment al manelistului din sezonul de vară. Bărbatul a întreținut atmosfera într-un club din Mamaia, acolo unde a urcat pe scenă alături de fiul său, Andreas. În timp ce Tzancă își încânta fanii cu hit-urile sale, Lambada îl aștepta liniștită la o masă din spatele scenei, alături de câțiva oameni apropiați. Femeia și-a petrecut timpul dând scroll pe telefon, semn că este obișnuită să îl însoțească pe Tzancă la evenimente.

(CITEȘTE ȘI: Tzancă Uraganu a făcut 36.000 de mii de euro în 2 ore, dar a dat înapoi banii de pe dedicațiile primite. Care e motivul halucinant)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.