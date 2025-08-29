Tzancă Uraganu a făcut 36.000 de mii de euro în 2 ore, dar a dat înapoi banii de pe dedicațiile primite. Care e motivul halucinant

Tzancă Uraganu nu încetează să surprindă prin onorariile uriașe pe care le primește la evenimente! Manelistul a povestit recent despre o experiență inedită trăită, unde a fost plătit regește pentru o cântare. Suma primită a fost de-a dreptul impresionantă și anume 36.000 de euro, dar totul a venit cu o condiție neașteptată.

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai renumiți maneliști din România, iar onorariile pe care le primește la evenimente sunt de-a dreptul colosale pentru programul artistic. Recent, el a avut parte de o experiență neașteptată pe care a povestit-o cu prima ocazie. Acesta s-a întâlnit cu organizatorii pentru a stabili valoarea contractului și anume de 36.000 de euro. Suma uriașă a venit și cu o condiție.

Tzancă Uraganu, pus să înapoieze banii din dedicații

Toate sumele adunate de manelist din dedicațiile oferite pe parcursul cântării trebuiau returnate organizatorilor. Acesta nu a stat pe gânduri și a acceptat înțelegerea, mai ales că onorariul stabilit a fost unul consistent. Tzancă Uraganu a adăugat că a existat chiar și o persoană desemnată de organizatori, căreia i-a predat banii adunați pe parcursul evenimentului.

În acest fel, atât petrecăreții, cât și artistul s-au simțit bine și au avut de câștigat din această înțelegere neobișnuită care se practică în lumea manelelor.

„Vrei să auzi ceva nou care s-a întâmplat acum trei zile cu mine? (…) Este vorba de oameni din Serbia, care îți oferă o sumă de bani și spune câți bani vrei pentru evenimentul ăsta? Păi vreau atât. Bun, dar dedicațiile care le iei vreau să ni le dai nouă. Bun, atunci îmi dai triplu sau dublu. Mi-au dat 36 de mii, dar a fost condiția ca toți banii care iau să le dau lor. Și mie mi-a convenit.

Uite, îți arăt o filmare, dacă o să o găsesc pe telefon, cum dau banii la cineva de-al lor sau era o fetiță, cred că era tot de-a lor sau un om care îl pun special. Înțelegi? Mi-au dat 36.000 de mii și mi-a convenit să le dau banii înapoi”, a povestit Tzancă Uraganu la podcastul moderat de Bursucu.

