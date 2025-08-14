Tzancă Uraganu a explicat de ce l-au oprit mascații în trafic: „Eu, având geamuri negre la mașină, au…”

Tzancă Uraganu a reacționat, după ce în mediul online au apărut mai multe imagini cu el în timp ce era oprit de mascați în trafic. Celebrul manelist a observat că filmările au devenit virale, așa că a decis să iasă public și să explice situația. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu doar câteva zile, Tzancă Uraganu a fost oprit și percheziționat de mascați în trafic, în Slobozia. Celebrul manelist se întorcea de la un concert atunci când a fost tras pe dreapta. La volan nu se afla el, ci șoferul, iar în mașină era și un copil. Oamenii prezenți la fața locului au scos telefoanele și au început să filmeze atunci când l-au văzut pe cântăreț coborând din mașină. Imaginile au ajuns imediat virale.

De ce l-au oprit mascații pe Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu a publicat un filmuleț pe TikTok în care a explicat ce s-a întâmplat la Slobozia, în urmă cu doar câteva zile. Atunci, imediat după un concert pe care l-a susținut, manelistul a fost oprit de mascați în trafic.

„În legătură cu mascații care m-am oprit acum câteva zile la Slobozia, am fost întrebat de mulți prieteni, chiar și de cei de la televiziune ce s-a întâmplat, cum a fost. Am fost opriți în trafic când am terminat concertul, vă spun așa pe scurt, eu având geamuri negre la mașină au venit: ‘Toată lumea jos’, m-au dat jos câteva secunde, ‘toată lumea mâinile pe geam’, asta a durat 2-3 secunde, imediat a apărut șeful lor cel mare”, a povestit Tzancă Uraganu.

Artistul a povestit că, în acel moment, șeful echipei care l-a oprit în trafic l-a recunoscut și l-a lăsat să intre în mașină. De asemenea, acesta l-a liniștit pe Tzancă Uraganu, spunându-i că este un simplu control de rutină.

„Mi-a spus că e un control și că nu vrea să sperie copilul, nu este nicio problemă: ‘Urcă în mașină că deja filmează lumea, stai liniștit, că este un simplu control de rutină’, exact așa mi-a spus șeful cel mare de la ei. Au controlat șoferul, i-au pus drugtest, s-au uitat puțin prin mașină și cam asta a fost tot. Nu s-a întâmplat nimic. Probabil dacă mă vedea ofițerul acesta de la mascați nu cred că mă mai dădea jos pentru că știe toată România cine sunt și cu ce mă ocup eu și nimeni niciodată nu mi-a făcut așa ceva, să mă dea jos, dar chiar nu a văzut omul. M-am dat jos, mâinile pe geam, asta a durat 3 secunde, vă spun sincer, după ceas. A venit șeful mare, mi-a zis să urc în mașină și că este un simplu control”, a mai spus cântărețul.

Citește și: Tzancă Uraganu, față în față cu Jennifer Lopez! Ce vers i-a compus pe loc și cum a reacționat marea vedetă internațională