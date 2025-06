Tzancă Uraganu și-a botezat aseară fetița pe care o are alături de Marymar. Micuța Anastasia a avut parte de un eveniment fabulos, pe malul lacului Snagov. Pentru CANCAN.RO, manelistul spune cât de implicat a fost, cum și-a ales ținuta, cine sunt invitații serii, dar și ce emoții l-au încercat în biserică. În plus, alături de el este și fata lui cea mare pe care o are cu Lambada, Anays,

Tzancă Uraganu și iubita sa, Marymar, au organizat o super petrecerea pentru botezul fiicei lor, Anastasia, în vârstă de doi ani. Manelistul a băgat adânc mâna în buzunar pentru a organiza o petrecere fantastică, alături de cele mai mari nume din domeniul muzical din România. Printre invitați s-au numărat: Costel Biju, familia Minune, Axinte, Maria Constantin, Andrei Bănuță, Dan Bursuc, Tony One, Mihai Mitoșeru, Taraful de la Clejani și mulți alții.

”Mă simt foarte bine, cu toate că a fost puțină agitație ca să iasă totul bine. Emoțiile au fost prezente, parcă acum ne-am liniștit. Să vă traiască și vouă copilașii. Anastasia a plâns puțin în biserică și cred că e foarte bine, așa e datina, se spune din moși că e bine dacă plânge în biserică. Ea e foarte cuminte, nu prea plânge. Nu mă panichez, e normal să plângă, s-a mai speriat și ea”, a spus Tzancă Uraganu, pentru CANCAN.RO.

În timp ce Marymar se pregătea de zor pentru marea petrecere, manelistul a fost ceva mai relaxat. Ba chiar a tras și un pui de somn înainte de party! Ulterior, ne-a vorbit despre ținuta aleasă.

”Marymar nu a fost gata, dar eu am apucat să și dorm puțin înainte de petrecere, da, sunt în forță, sunt pregătit! Am niște pantofi pe care i-am purtat mai des și să îți spun de ce: mă simt foarte bine în ei! Am niște pantofi în cameră noi, dar, până mi-am luat cămașa și sacoul pe mine, deja mă strângeau de mi-au amorțit picioarele. Așa că am zis să îmi iau pantofii pe care i-am mai purtat, pentru că stau bine în ei. De ce să stau înghesuit? Mă vedeai desculț pe aici… Aiurea! Pantalonii sunt de la un prieten și sunt făcuți pe comandă. Sacoul la fel pe comandă, a fost trimis în India să îmi facă această broderie. Marymar a fost în Kosovo, acolo și-a făcut ținuta”, a explicat cântărețul.

”Nu prea am avut timp să mă implic, eu am fost să fac cașcavalul”

Toate pregătirile au costat în jur de 150.000 de euro, însă cheltuielile au meritat din plin. Totul a fost la superlativ: de la mâncare la aranjamente florale, locație și invitați!

”Vor fi cam 300 de invitați în seara aceasta. O să cânte Karmen, Andrei Bănuță, Costel Biju, Florin Salam, Luis Gabriel. Nu prea am avut timp să mă implic, eu am fost să fac cașcavalul, Marymar a fost cu organizarea! Fără cașcaval, nu ai cum să faci așa frumusețe”, a adăugat vedeta.

La botezul Anastasiei a fost prezentă și Anays, fiica cea mare a lui Tzancă Uraganu, pe care manelistul o are din relația cu Lambada. Fetița a dat tot din casă și a spus că tati nu prea o ceartă, ci dimpotrivă, o răsfață destul de mult.

”Mă simt foarte bine. Marymar mi-a ales rochița. Am și extensii. Am voie pe telefon și pe Tik Tok, da. Nu prea mă ceartă tati, îmi cumpără multe jucării”, a spus Anays la botezul surorii mai mici.

