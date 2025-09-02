Tzancă Uraganu’, declarații șocante despre femei în podcastul lui Bursucu. Centrul FILIA a reacționat public, după ce moderatorul nu a intervenit

Un nou val de indignare a cuprins spațiul public după apariția lui Tzancă Uraganu în podcastul realizat de Bursucu, unde artistul a făcut afirmații șocante legate de violența asupra femeilor. Discuția a aprins rapid dezbateri în mediul online, iar reacțiile organizațiilor neguvernamentale și ale instituțiilor responsabile nu au întârziat să apară.

Ceea ce a atras însă atenția, dincolo de conținutul declarațiilor lui Tzancă Uraganu, a fost lipsa de intervenție a moderatorului. Mulți dintre cei care au urmărit episodul au considerat că Bursucu ar fi trebuit să oprească sau cel puțin să contracareze discursul manelistului, pentru a nu lăsa impresia că astfel de comportamente sunt tolerate.

Ce declarații a făcut Bursucu

După câteva zile de tăcere, prezentatorul a oferit o primă reacție. El a transmis că se declară împotriva oricărei forme de violență domestică, evitând însă să intre în detalii legate de momentul în care invitatul său a justificat agresiunea fizică în relații de cuplu. Declarația sa a venit pe fondul presiunii publice și a criticilor potrivit cărora pasivitatea sa ar fi echivalat cu o complicitate tacită.

„Eu sunt total împotriva violenței domestice! Restul nu comentez!”, a spus Bursucu pentru Fanatik.

Între timp, reacțiile instituționale s-au multiplicat. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a anunțat că analizează posibilitatea de a se autosesiza în acest caz. Procedura ar putea începe chiar în următoarele zile și ar presupune o anchetă oficială, cu citarea persoanei vizate și cu dreptul acesteia de a-și formula apărarea. În funcție de concluziile Consiliului, sancțiunile pot merge de la avertismente până la amenzi considerabile, de ordinul a câteva mii de euro.

De asemenea, Centrul FILIA a reacționat ferm, criticând nu doar afirmațiile cântărețului, ci și modul în care acestea au fost lăsate să treacă necontrazise într-un spațiu public. Reprezentanții organizației au subliniat că un astfel de discurs contribuie la normalizarea violenței de gen și perpetuează stereotipurile care pun vina pe victime, în loc să condamne agresorii.

„Centrul FILIA a luat o poziție publică în urma declarațiilor lui Tzanca Uraganul. Am criticat discursul care normalizează violența împotriva femeilor și care sugerează că victimele sunt de vină atunci când se confruntă cu o situație de violență în cuplu. Am vorbit și despre lipsa de intervenție a moderatorului – NU putem să performăm interesul față de lupta împotriva violenței de gen și în același timp să le oferim o platformă agresorilor să își justifice actele de violență! Ne-am încurajat comunitatea să boicoteze persoanele publice care sunt agresori domestici și care normalizează violența de gen, respectiv persoanele publice care sunt complice la genul acesta de abuzuri. Le încurajăm pe toate femeile care trec printr-o situație de violență să caute ajutor, să apeleze la autorități și la serviciile ONG-urilor care lucrează în prevenirea și combaterea violenței domestice. Nu este responsabilitatea femeilor să prevină violența de gen. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ia atitudine împotriva violenței, să intervină atunci când e martor la violență și să nu normalizeze aceste comportamente sau blamarea și jignirea victimelor”, a transmis și centru Filia pentru sursa citată mai sus.

Tzancă Uraganu: „Am dat bâte…”

Afirmațiile făcute de Tzancă Uraganu în cadrul podcastului au fost considerate de mulți ca o încercare de a minimaliza gravitatea violenței domestice și de a o prezenta drept un gest „acceptabil” în anumite contexte de cuplu. Această abordare a alimentat dezbateri aprinse despre rolul persoanelor publice în transmiterea unor mesaje care pot normaliza abuzul și pot influența negativ percepțiile publicului, în special ale tinerilor care urmăresc astfel de conținuturi online.

„Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a povestit Tzancă Uraganu în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

