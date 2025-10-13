Oana Roman a tras o sperietură soră cu moartea! Motivul pentru care vedeta a fost chemată de urgență la școala Isabelei

Oana Roman a trăit momente de coșmar! Vedeta a tras o sperietură soră cu moartea după ce a fost sunată de reprezentanta școlii unde învață Isabela, fiica ei, și a fost chemată de urgență. Află în articol ce s-a întâmplat!

Oana Roman își ține la curent urmăritorii prin postări zilnice. Vedeta le povestește întâmplări plăcute, dar și mai puțin plăcute din viața ei. Așa s-a întâmplat și astăzi, atunci când Oana a venit cu o întâmplare total neplăcută către urmăritori.

Oana Roman, sperietură soră cu moartea

Recent, fiica lui Petre Roman a povestit momentele cumplite prin care a trecut în cursul zilei de azi. Vedeta a primit un apel telefonic de la școala unde Isa învață și a fost chemată de urgență din cauza stării fetiței. Oana Roman s-a urcat rapid în mașină și s-a dus să afle ce are fiica ei.

Se pare că Isabela s-a simțit rău și ar fi prezentat simptome specifice unei răceli începând de ieri, atunci când a observat că avea nasul înfundat. Din păcate, astăzi starea ei s-a înrăutățit atunci când se afla la cursuri.

Oana Roman a mărturisit că i-a făcut toate testele de virozei micuței, iar acestea au fost negative. Într-un final, se pare că este vorba doar despre o răceală de sezon care a pus-o pe micuță la pământ.

„M-au sunat azi de la școală să mă duc să o iau pe Isa că nu simte bine. De ieri era puțin înfundata dar era ok..azi nu era ok, a cerut să vin să o iau. I-am făcut toate testele de viroze și toate au ieșit negativ. Slavă Domnului că e doar o răceală de sezon…”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

