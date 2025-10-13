Calina si Catinca au luat foc, după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: “Nu trebuie să fim sălbatici”

Scandalul dintre Oana Roman și sora ei, Catinca, ia amploare! Este binecunoscut faptul că relația dintre cele două nu a fost una foarte bună, dar acum întreaga situație a căpătat noi dimensiuni. Oana Roman le-a interzis Catincăi și fiicei ei să îi mai folosească numele de familie, iar ele au reacționat. Află în articol!

Catinca Zilahy și Calina Dumitrescu au participat în competiția Asia Express. După eliminare, cele două au fost invitate în emisiunea „Express Talk: Aventura în Asia” și au dezbătut subiectul legat de numele de familie „Roman”.

Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele

După ce Oana Roman a transmis prin avocat că nu acceptă ca sora și nepoata ei să îi folosească numele de familie, Catinca și Calina au reacționat.

Calina Dumitrescu, nepoata Oanei, a acuzat-o pe vedetă de lipsă de empatie și răutate. Tânăra a punctat faptul că cele două, Oana și Catinca, sunt doar surori de mamă, dar asta nu o îndreptățește pe vedetă să se comporte în acest mod cu ele.

„Din punctul meu de vedere, asta mi se pare o răutate, totuși suntem o familie, provenim dintr-o familie, chiar dacă ele sunt surori doar de mamă, asta nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți. Ar trebui să ne respectăm și să vorbim ca oamenii unii cu ceilalți, că de-asta am primit educația aia decare spune tot spune dânsa că a primit-o. Eu cred, și mama, și toată lumea că am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna Roman”, a fost reacția Calinei.

Catinca nu consideră că acest lucru este o problemă atât de mare și susține că nu s-a folosit în mod special de numele „Roman” și pur si simplu așa s-a întâmplat.

„Nici nu pot să spun că m-a deranjat foarte tare, mi se pare un non subiect. Poate fi un nickname până la urma urmei. N-am făcut eu o obsesie din chestia asta, nu am folosit-o în vreun scop anume, pur și simplu, la începuturi, toată lumea mă întreba de ce te cheamă Zilahy și nu te cheamă Roman, oriunde mergeam… și mi-a spus mama: dar nu le mai da explicații, pune Roman și am terminat. Și acum la fel, se scrie în presă sau când merg la emisiuni, toată lumea îmi scrie așa. Dar nu mi-a trecut niciodatră prin cap să modific sau să atrag atenția oamenilor, pentru că nu mi s-a părut extraordinar de important, că nu e vreun nume…”, a explicat Catinca.

