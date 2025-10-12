Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes

Oana Roman și-a uimit urmăritorii! Vedeta a făcut o comparație uluitoare între două destinații: Predeal și Cannes. Mai mare le-a fost mirarea tuturor să vadă că la noi este mai scump. Află în articol ce prețuri a primit la două cazări diferite, pe o platformă de rezervări!

Prețurile cazărilor din România reprezintă un subiect discutat și criticat de români de mult timp. Dacă în vară vă uimeam cu prețurile de pe litoral, acum e rândul Oanei Roman să vă uimească cu o cazare de la munte care este mai scumpă decât una în Cannes.

Comparația uluitoare făcută de Oana Roman

Oana Roman face postări zilnice și își ține întotdeauna urmăritorii la curent cu viața ei. Mai mult, pasiunea vedetei pentru vacanțe este deja binecunoscută de fani, Franța aflându-se în topul preferințelor ei. Recent, ea i-a șocat de-a dreptul pe internauți atunci când le-a arătat cum o cazare la noi în Predeal este mai scumpă decât una în Cannes.

Mai exact, vedeta a selectat perioade de 4, respectiv 5 nopți la două hoteluri de 4 stele: unul din România și unul din Franța. Cazarea este pentru două persoane: un adult și un copil. Vedeta obișnuiește des să meargă cu Isabela în vacanțe peste hotare și nu face niciodată rabat la bani!

Uimirea mare a fost atunci când a realizat că dacă alege să plece în Cannes, Oana Roman cheltuie mai puțin pe cazare decât ar face-o la noi.

„Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalent la 2.200 de lei”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Pentru cazarea la Cannes, vedeta a plătit 521,80 de euro, echivalent a 2.200 de lei. Cât ar fi costat-o un hotel de 4 stele în Predeal, chiar și cu o noapte mai puțin decât la cel din Franța? Cu 1.000 de lei mai mult.

În concluzie, patru nopți la un hotel de 4 stele în Predeal costă 3.000 de lei, iar 5 nopți în Cannes, Franța, costă 2.200 de lei. Trebuie să precizăm și faptul că Oana a avut o reducere de 10%.

