Acasă » Știri » Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes

Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes

De: Denisa Iordache 13/10/2025 | 00:05
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes
Oana Roman
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Oana Roman și-a uimit urmăritorii! Vedeta a făcut o comparație uluitoare între două destinații: Predeal și Cannes. Mai mare le-a fost mirarea tuturor să vadă că la noi este mai scump. Află în articol ce prețuri a primit la două cazări diferite, pe o platformă de rezervări!

Prețurile cazărilor din România reprezintă un subiect discutat și criticat de români de mult timp. Dacă în vară vă uimeam cu prețurile de pe litoral, acum e rândul Oanei Roman să vă uimească cu o cazare de la munte care este mai scumpă decât una în Cannes.

Comparația uluitoare făcută de Oana Roman

Oana Roman face postări zilnice și își ține întotdeauna urmăritorii la curent cu viața ei. Mai mult, pasiunea vedetei pentru vacanțe este deja binecunoscută de fani, Franța aflându-se în topul preferințelor ei. Recent, ea i-a șocat de-a dreptul pe internauți atunci când le-a arătat cum o cazare la noi în Predeal este mai scumpă decât una în Cannes.

Mai exact, vedeta a selectat perioade de 4, respectiv 5 nopți la două hoteluri de 4 stele: unul din România și unul din Franța. Cazarea este pentru două persoane: un adult și un copil. Vedeta obișnuiește des să meargă cu Isabela în vacanțe peste hotare și nu face niciodată rabat la bani!

Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Uimirea mare a fost atunci când a realizat că dacă alege să plece în Cannes, Oana Roman cheltuie mai puțin pe cazare decât ar face-o la noi.

„Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalent la 2.200 de lei”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Postările făcute de Oana Roman. Sursă: Instagram

Pentru cazarea la Cannes, vedeta a plătit 521,80 de euro, echivalent a 2.200 de lei. Cât ar fi costat-o un hotel de 4 stele în Predeal, chiar și cu o noapte mai puțin decât la cel din Franța? Cu 1.000 de lei mai mult.

În concluzie, patru nopți la un hotel de 4 stele în Predeal costă 3.000 de lei, iar 5 nopți în Cannes, Franța, costă 2.200 de lei. Trebuie să precizăm și faptul că Oana a avut o reducere de 10%.

CITEȘTE ȘI:

Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat de acasă! „Dacă asta e decizia ei…”

Oana Roman, replică explozivă „La bine și la Roast”! Reacția care “a oprit” show-ul de la Pro TV: „Este singurul obiect pe care nu l-aș folosi nici dacă m-ai plăti!”

Tags:
Iți recomandăm
Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți pentru a treia oară
Știri
Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți pentru a treia oară
Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru”
Știri
Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte…
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Gandul.ro
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
Adevarul
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum...
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Digi 24
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce...
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar...
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
kanald.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
kfetele.ro
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok:...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja:
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria
Fanatik.ro
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din...
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto
Fanatik.ro
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se...
Lege pentru românii care stau la bloc. Asociația de proprietari este obligată să plătească despăgubiri
Capital.ro
Lege pentru românii care stau la bloc. Asociația de proprietari este obligată să plătească despăgubiri
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan, mesaj de adio: Un om bun și profesor iubit
Capital.ro
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan,...
Frații despărțiți de munți și uniți prin blestemul mamei: Legenda Oltului și a Mureșului
evz.ro
Frații despărțiți de munți și uniți prin blestemul mamei: Legenda Oltului și a Mureșului
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Gandul.ro
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
as.ro
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul...
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit...
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei:
radioimpuls.ro
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce...
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Fanatik.ro
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Ăsta e primul „11”! Update Exclusiv
Fanatik.ro
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria:...
NEWS5 days ago Știrile zilei, 7 octombrie 2025 Cum arată și cu ce se ocupă fiica lui Dan Diaconescu? Dona Milena are 19 ani, studiază Medicina și a fost olimpică la biologie. Este singurul...
Yellow News
NEWS5 days ago Știrile zilei, 7 octombrie 2025 Cum arată și cu ce se ocupă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ...
Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ”Așa controlează oamenii de lângă”
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club ...
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club într-o ținută care a blocat TOATE privirile
Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat ...
Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat de acasă! „Dacă asta e decizia ei…”
Ernest preferă să stea în umbră, dar noi l-am filmat! Ce face „cel mai temut” om de la TV când ...
Ernest preferă să stea în umbră, dar noi l-am filmat! Ce face „cel mai temut” om de la TV când stinge camerele
Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți ...
Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți pentru a treia oară
Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru”
Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru”
Vezi toate știrile
×