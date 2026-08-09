A murit producătorul William Orbit. Madonna, Britney Spears, U2 și Queen au colaborat cu el

Producătorul muzical William Orbit, care a colaborat cu Madonna, Britney Spears, U2, Queen, Blur și All Saints, a murit pe 23 iulie la locuința sa. Află mai multe detalii!

Producătorul William Orbit a murit

Vestea tristă a fost publicată pe Instagram. Producătorul în vârstă de 69 de ani ar fi murit pe data de 23 iulie, în locuința sa din Marbella. Cauza morții nu a fost publicată momentan, dar nici motivul pentru care anunțul a fost făcut atât de târziu.

„Suntem profund îndurerați de dispariția sa. Ne va lipsi enorm, la fel ca multora dintre cei ale căror vieți le-a atins prin muzica sa, prietenia și bunătatea sa”, se arată în mesaj.

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Marii artiști, îndurerați de veste

După anunțul morții lui William Orbit, mesajele de condoleanțe au început să curgă. Mai multe nume importante din industria muzicală au publicat mesaje de adio în memoria artistului Orbit.

Fatboy Slim l-a descris drept „un deschizător de drumuri și un gentleman”.

Alex Kapranos, solistul trupei Franz Ferdinand, a spus despre Orbit că „a adus lumină în viețile multor oameni”.

DJ-ul Dave Pearce l-a numit „un talent incredibil”.

„Avea un mod cu adevărat unic de a privi muzica. Nu a urmat niciodată drumul evident. A contestat constant convențiile, a îmbrățișat neașteptatul și a creat sunete care păreau cu ani înaintea timpului lor. De fiecare dată când am lucrat împreună, am plecat inspirat. Nu doar de talentul său incredibil, ci și de curiozitatea, deschiderea și modul curajos în care aborda creativitatea”, a scris DJ-ul Ferry Corsten.

Maddona, mesaj de adio pentru Orbit

Printre cei care și-au luat adio de la el se numără și Madonna, care a colaborat pentru trei albume cu William Orbit.

„Adio, William Orbit Am avut o revelație când te-am întâlnit și am început să lucrez cu tine. Mi-am dat seama că muzica nu trebuie să se încadreze în categorii sau genuri. Așa că ne-am creat propriul nostru gen. Ai apăsat un buton magic în interiorul meu și am căzut într-o galaxie a visurilor încă neîmplinite. Muzica ta mi-a oferit un covor magic pe care să zbor și am vizitat atât de multe locuri. Triste și pline de bucurie. Am cântat în feluri în care nu mai cântasem niciodată. Am folosit cuvinte fără să-mi pese dacă aveau sau nu sens. În multe privințe, tu ai fost pentru mine „Ray of Light”, la fel cum a fost și fiica mea, Lola, care s-a născut în acea perioadă. Începusem un nou capitol. Alegeam un alt drum pe care să merg, iar tu erai chiar lângă mine, cu dinții tăi strâmbi și geniul tău, cu felul unic în care auzeai muzica. Studioul era adesea ca o biserică, iar eu stăteam în tăcere, așteptând ca ideile tale să explodeze din claviatură sau din chitară, iar apoi porneam cu ele mai departe… Îmi lipsesc acele zile. Doar tu ai fi putut să mă inspiri să scriu piese precum „Drowned World” sau „Swim”. Erai atât de desprins de lumea aceasta. Atât de unic. Au trecut anii și am mers mai departe, făcând muzică alături de alți oameni, dar nu te-am uitat niciodată și nici timpul magic pe care l-am petrecut împreună. Adio, Billy Bubbles. Am fost atât de norocoasă că te-am cunoscut și că am căzut împreună cu tine în vizuina iepurelui”, a scris Madonna pe Instagram.

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Cine a fost William Orbit

William Wainwright s-a născut în 1956 și a crescut la Londra. Părinții lui au fost profesori, dar el a ales să abandoneze școala când avea doar 16 ani. A petrecut mai mulți ani explorând fiecare loc din oraș, iar apoi și-a descoperit pasiunea: producția muzicală.

În 1980, a format trio-ul electronic Torch Song alături de Laurie Mayer și Grant Gilbert. Formația a lansat trei albume între anii 1984 și 1987. În paralel, Orbit a compus și coloana sonoră pentru Youngblood, drama sportivă din 1986 în care au jucat Rob Lowe, Patrick Swayze și Keanu Reeves.

Colaborarea cu Madonna i-a ajutat cariera

Este cunoscut pentru contribuția adusă la realizarea celebrului album „Ray of Light” al Madonnei, lansat în 1998. Artista a combinat muzica electronică europeană, acid house și R&B pentru a crea un album considerat unul dintre cele mai importante din discografia sa.

Madonna a aflat despre talentul lui William Orbit după ce acesta a remixat mai multe dintre piesele sale, printre care „Justify My Love” și „Erotica”.

Albumul „Ray of Light” i-a adus artistei trei premii Grammy și a consolidat colaborarea cu Orbit. Acesta a mai contribuit apoi la alte două albume ale cântăreței: „Music”, lansat în 2000, și „MDNA”, lansat în 2012.

A colaborat cu Blur, Britney Spears, U2 și Queen

De-a lungul carierei sale, Orbit a colaborat cu mai multe nume grele din industria muzicală. A lucrat cu Blur pentru albumul „13”, cu Britney Spears și will.i.am pentru „Britney Jean”, cu Chris Brown pentru „Fortune” și cu All Saints pentru „Testament”.

A colaborat cu U2 la piesa „The Hands That Built America” și a lucrat la mai multe melodii ale formației Queen, printre care „There Must Be More to Life Than This”.

Producătorul a avut și o carieră solo de succes, printre albumele sale numărându-se „Pieces in a Modern Style”, lansat în 1995.

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