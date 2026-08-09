Îl mai ții minte pe Chumlee din „Așii amanetului”? Cum arată după slăbirea drastică și cu ce se ocupă în prezent

Parcursul lui Chumlee în „Așii amanetului” a inclus probleme cu legea, schimbări majore în ceea ce privește sănătatea și aspectul său fizic, dar și noi proiecte de afaceri. Află mai multe detalii despre Austin Russell!

Îl mai ții minte pe Chumlee din „Așii amanetului”?

Numele real al lui Chumlee este Austin Russell și este singurul din distribuția emisiunii care nu face parte din familia Harrison. Actorul a rămas în continuare unul dintre cele mai cunoscute și comentate personaje din „Pawn Stars”. Rolul său în producția TV a fost să aducă o notă comică magazinului de amanet din Las Vegas. Dar viața lui a luat o turnură neașteptată…

Chumlee a făcut parte din cercul apropiat al angajaților magazinului, fiind prieten din copilărie cu Corey Harrison. A devenit rapid plăcut de telespectatori datorită umorului său, cunoștințelor despre cultura pop și aparițiilor imprevizibile pe ecran. Datorită lui, emisiunea a atras un public mai larg.

Popularitatea pe care a adunat-o într-un timp relativ scurt l-a ajutat pe Chumlee să devină o figură importantă a emisiunii. Acesta și-a construit și un brand personal strâns legat de franciză.

Chumlee a avut probleme cu legea

În anul 2016, Austin Russell a fost arestat după ce poliția i-a percheziționat locuința din Las Vegas, în cadrul unei anchete mai ample. În casa lui au fost găsite arme și substanțe interzise, fapt ce i-a adus mai multe acuzații.

Chumlee a pledat vinovat pentru unele dintre ele, primind o perioadă de supraveghere și obligația de a urma ședințe de consiliere. În urma acordului încheiat, mai multe acuzații grave au fost retrase și nu a ajuns să petreacă timp în închisoare.

În timpul problemelor cu legea, History Channel i-a redus temporar prezența în emisiunea „Pawn Stars”. După această perioadă de absență, Chumlee a revenit la filmările obișnuite. Emisiunea s-a concentrat pe legăturile stabilite deja în afacere și nu a tratat problemele cu legea ale acestuia.

Ce afaceri și-a deschis actorul

Austin Russell a deschis Chumlee Candy în Las Vegas, un magazin care vinde dulciuri, produse inedite și obiecte promoționale. Locația a devenit o atracție pentru fanii emisiunii „Așii amanetului” și acest lucru a extins și mai mult imaginea actorului de televiziune.

S-a mai implicat și în activități de retail și licențiere, inclusiv prin comercializarea de haine și obiecte de colecție inspirate de imaginea sa. Dorința de a face bani l-a transformat dintr-o vedetă de reality-show într-un antreprenor, potrivit Screenrant.

De ce a slăbit Chumlee

În decursul unor ani, actorul din „Așii amanetului” a slăbit considerabil într-un efort de a-și proteja sănătatea. Acesta a ales să-și schimbe alimentația, să facă sport și a optat pentru intervenții medicale. Chumlee a dezvăluit că a suferit o intervenție de chirurgie bariatrică pentru a slăbi.

După operație, și-a prezentat noul program de exerciții fizice, precum și fiecare pas al progresului său. Transformarea fizică s-a reflectat și în aparițiile sale TV. În sezoanele 2 și 3 ale „Pawn Stars”, Chumlee a început să aibă un rol mai important în activitatea magazinului.

Cu ce se ocupă Chumlee acum

Chumlee a continuat să facă parte din distribuția principală a „Pawn Stars”. A apărut alături de Rick Harrison și Corey Harrison în noile sezoane și în edițiile speciale ale emisiunii. Cu toate că emisiunea și-a redus numărul inițial de episoade pentru a difuza reluări și producții derivate, Austin Russell a rămas prezent atât în conținutul clasic, cât și în cel nou.

Recent, acesta a publicat un clip video pe Instagram în care susținea că se „pregătește pentru documentarul despre viața lui după emisiunea Așii amanetului”. Acesta a scris și un mesaj scurt, care i-a speriat pe fani: „Nu-mi vine să cred că Rick m-a concediat”. Dar se pare că totul este o glumă menită să se viralizeze și să atragă atenția asupra producției care va apărea pe Netflix.

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