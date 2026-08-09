BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare

E duminică, iar CANCAN ți-a pregătit un banc cu Bulă care promite să dea tonul distracției! De data asta, personajul nostru ajunge într-o situație de tot râsul, iar replica lui este de colecție.

Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare:

– Vreau un litru de vin, vă rog!

– Alb sau roșu?

– Mi-e indiferent. Sunt orb.

Alt banc cu Bulă

Bulă ajunge la medic pentru un control.

Doctorul îl întreabă:

– Ce problemă aveți?

– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.

– De când?

– De când ce?

Doctorul zâmbește și continuă:

– Bine… Aveți și alte simptome?

– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.

– Și ce răspundeți?

– La ce?

Doctorul notează ceva în fișă.

– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.

– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?

– Sigur.

Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:

– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă la pescuit

Bulă merge cu taică-su la pescuit pentru prima dată. După două ore fără niciun pește, Bulă întreabă:

— Tată, de unde știm că sunt pești aici?

— Pentru că aici pescuiesc oamenii de ani de zile.

Mai trece o oră. Nimic.

Bulă oftează:

— Cred că peștii au aflat între timp.

După încă puțin, taică-su prinde în sfârșit un pește mic.

Bulă îl privește atent și zice:

— Tată… dacă ăsta e primul pește prins azi, cred că ar trebui să-l lăsăm să mai cheme și pe ceilalți.

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