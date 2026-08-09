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BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare

De: Emanuela Cristescu 09/08/2026 | 08:19
BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare
BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare
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E duminică, iar CANCAN ți-a pregătit un banc cu Bulă care promite să dea tonul distracției! De data asta, personajul nostru ajunge într-o situație de tot râsul, iar replica lui este de colecție.

Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare:
– Vreau un litru de vin, vă rog!
– Alb sau roșu?
– Mi-e indiferent. Sunt orb.

BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare
BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare

Alt banc cu Bulă

Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă la pescuit

Bulă merge cu taică-su la pescuit pentru prima dată. După două ore fără niciun pește, Bulă întreabă:
— Tată, de unde știm că sunt pești aici?
— Pentru că aici pescuiesc oamenii de ani de zile.
Mai trece o oră. Nimic.
Bulă oftează:
— Cred că peștii au aflat între timp.
După încă puțin, taică-su prinde în sfârșit un pește mic.
Bulă îl privește atent și zice:
— Tată… dacă ăsta e primul pește prins azi, cred că ar trebui să-l lăsăm să mai cheme și pe ceilalți.

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