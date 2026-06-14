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Ioana Ginghină o critică pe Nicoleta Luciu pentru provocările făcute pe Tiktok. Cât de deplsate i se par actriței: „Ca un cățel”

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 12:37
Ce a spus Ioana Ginghină despre provocprile făcute de Nicoleta Luciu pe Tiktok / Sursa foto: Social media
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Ioana Ginghină a vorbit în mai multe rânduri despre colegii ei de breaslă și despre felul în care aceștia aleg să se expună în live-urile de pe TikTok, criticând unele situații pe care le consideră exagerate sau nepotrivite. În opinia ei, anumite provocări apărute pe platformă depășesc uneori limita bunului-simț și ajung să pună participanții în ipostaze care pot părea jenante sau degradante.

Tot mai multe vedete aleg să folosească rețelele de socializare, în special TikTok și Instagram, nu doar pentru a-și promova proiectele, ci și pentru a-și monetiza direct activitatea prin live-uri, colaborări și diverse interacțiuni cu publicul. În acest context, însă, unele dintre conținuturile sau provocările la care participă pot fi nepotrivite.

Sursa foto: Social media

Ce a spus Ioana Ginghină pentru Nicoleta Luciu

Ioana Ginghină a dat ca exemplu un live în care Nicoleta Luciu ar fi acceptat o provocare venită din partea lui Lucian Viziru, provocare care implica imitarea comportamentului unui câine. În timpul transmisiunii de pe TikTok, pe lângă gazde, au mai intrat și alți participanți, iar discuția a luat o turnură ironică, unul dintre ei făcând o remarcă despre faptul că vedeta și-ar „pierde strălucirea” în astfel de contexte.

Ioana Ginghină a explicat că acest tip de conținut o deranjează în mod deosebit, mai ales ideea de a vedea actori sau persoane publice acceptând roluri sau provocări care, în opinia ei, le pot afecta imaginea profesională. Ea a subliniat că, în afara scenei de teatru sau a unui context artistic clar, nu s-ar vedea niciodată participând la astfel de situații în mediul online, considerând că este o mare diferența între artă și divertismentul de pe rețelele de socializare.

”Nicoleta a primis o provocare să facă p**i ca un cățel. Și-a făcut p**i ca un cățel. Deci a intrat un dom care era, nu era vedetă, nici nu știu cum e asta, dar și nu știu dacă tu știi. Că poți să mai intri, să intri alți domni. Dar nici eu nu m-am uitat, mi-a trimis o prietenă și Nicoleta trebuie să știe”, a spus Ioana Ginghină.

„Provocarea era de la cine?”, a fost întrebarea gazdei podcastului.

„De la Lucian. Și erau, la un moment dat, după provocarea a intrat un domn și cu o doamnă, cu ei. Deci erau patru cum ar veni. Și i-a zis și domnul, i-a zis: „Nicoleta Luciu, începi să-ți pierzi din luciu”. Știi? Deci și omul ăla era, care era un om mai în vârstă, nu era vedetă. Adică, știi, cumva și el a avut așa un aha din ăsta, știi, în care… Nu știu, frate, nu știu. Ca femeie n-o să mă vezi niciodată. Numai dacă joc un câine la teatru, că joc la teatru pentru copii, poate să joc în vreodată un câine. Și, nu știu, zice regizorul să fac p**i. Dar atunci o să fie clar că eu nu sunt Ioana Ginghina, sunt cățelul, Toto, nu știu, alu’ Dorothy care face p**i. Habar n-am. Știi? Dar Ioana Ginghina nu o să o vezi niciodată. Că face p**i. Frate, și ăla era un rol, nu știu. Da. Deci cumva asta m-a triggeruit foarte tare.”, a mai spus actrița.

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