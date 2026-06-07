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Ioana Ginghină, mândră de grădina ei. „Să nu ziceți că nu fac nimic”

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 16:56
Ioana Ginghină, mândră de grădina ei. „Să nu ziceți că nu fac nimic”
Ioana Ginghină. Sursa foto Captură video
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Actrița Ioana Ginghină (48 de ani) le-a arătat fanilor ce se întâmplă dincolo de porțile casei sale. Aceasta și-a prezentat grădina plină de roade și a dezvăluit cine este, de fapt, omul care face toată treaba.

Ioana Ginghină le-a oferit urmăritorilor o imagine rar văzută din intimitatea casei în care locuiește alături de soțul ei, Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină s-a lăudat cu grădina ei

Actrița și-a filmat grădina care începe să dea primele roade și a arătat cu mândrie ce au reușit să cultive în ultimele luni. Primii castraveți au fost deja culeși, iar roșiile, vinetele și dovleceii sunt gata să urmeze.

Ioana Ginghină a dezvăluit și unul dintre „secretele” folosite în grădină. Aceasta a spus că soțul ei a găsit o metodă inedită împotriva dăunătorilor.

„Mă pregătesc de plajă, însă s-au cules primii castraveți. Hai să vedem ce mai face grădina! Am zis să vă arăt și vouă.

Deja începe să dea roade. Soțul meu a făcut un gard viu de lavandă, pentru că mi-a zis că toată această lavandă ajută să nu mai vină atât de mulți dăunători la plante. Aici sunt roșiile, castraveții, vinetele, dovleceii, acolo avem mure, afine, căpșuni”, a spus actrița.

Cine face, de fapt, toată treaba

După ce imaginile au strâns sute de reacții, actrița a ținut să clarifice un lucru. Mulți au presupus că ea este cea care se ocupă de întreaga grădină, însă realitatea este alta. Aceasta a recunoscut că soțul ei este cel care investește cel mai mult timp și energie în culturile de legume.

Ioana Ginghină a spus că ea are propriul „departament” în gospodărie și că nu are de gând să facă munca soțului său.

„Să nu mai ziceți că nu fac nimic în curte! Să știți că tot ce înseamnă flori sunt ale mele, ca să zic așa. Am și în față o grădină cu flori. Da, eu sunt cu florile, el e cu legumele”, a mărturisit actrița.

Se pare că actrița a fugit de agitația orașului și și-a găsit liniștea în propria grădină. Acum, în loc să alerge prin trafic, culege castraveți, roșii și căpșuni direct din curte. Imaginile au fost rapid apreciate de urmăritori, care au felicitat-o pentru modul în care își împarte timpul între carieră și viața de acasă.

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