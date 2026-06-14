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Cine este noul premier al României. Ce avere deține Adrian Veștea

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 10:51
Cine este noul premier al României. Ce avere deține Adrian Veștea
Cine este Adrian Veștea, noul premier al României / Sursa foto: Facebook / Adrian Ioan Veștea
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România are un nou premier desemnat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat înaintea votului de învestire, pentru a evita prelungirea blocajului politic. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze un nou Executiv și să înceapă negocierile pentru construirea unei majorități parlamentare.

Începând de astăzi, România are un nou prim-ministru. În vârstă de 53 de ani, Adrian Veștea este unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai Partidului Național Liberal, ocupând în prezent funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii. Cariera sa administrativă este strâns legată de județul Brașov, unde a fost primar al orașului Râșnov și ulterior președinte al Consiliului Județean Brașov.

Sursa foto: Facebook / Adrian Ioan Veștea

Ce avere are Adrian Veștea

Numele său este asociat cu unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimii ani: Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, primul aeroport construit de la zero în România după 1989. Proiectul a fost considerat un obiectiv strategic pentru dezvoltarea regiunii și a contribuit la creșterea vizibilității sale în politica națională.

În anul 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, funcție pe care a ocupat-o până în 2024. Activitatea sa politică se întinde pe mai bine de trei decenii, fiind membru al PNL încă din anii ’90.

Pe lângă experiența administrativă, Adrian Veștea are și o situație financiară solidă. Conform celei mai recente declarații de avere, acesta deține mai multe terenuri agricole, forestiere și intravilane în zona Brașovului și a orașului Râșnov. Împreună cu soția sa, are o casă de aproximativ 570 de metri pătrați în Râșnov, precum și un apartament în municipiul Brașov.

Liderul liberal mai deține un autoturism Volkswagen Tiguan fabricat în 2017 și economii importante în conturi bancare, atât în lei, cât și în valută. Totodată, declarația sa de avere indică depozite și economii de peste 200.000 de lei, dar și investiții în titluri de stat în valoare de aproximativ 60.000 de lei.

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