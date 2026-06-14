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Nicușor Dan a anunțat noul premier al României. Eugen Tomac și-a depus mandatul

De: Irina Vlad 14/06/2026 | 09:27
Nicușor Dan a anunțat noul premier al României. Eugen Tomac și-a depus mandatul
Eugen Tomac, Nicușor Dan, președintele României și Adrian Veștea, premierul desemnat/ sursă foto: captură video
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Duminică, 14 iunie, Nicușor Dan a anunțat noul prim-ministru al României. Este vorba despre Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL. Într-un moment de criză politică, premierul desemnat a transmis că își asumă responsabilitatea. 

Duminică dimineață Eugen Tomac a cedat mandatul înainte de votul de învestire pentru a nu prelungi blocajul din sistemul politic din România. Astfel, Adrian Veștea, lider PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov (CJ Brașov), devine noul premier desemnat de Nicușor Dan și preia de la zero sarcina de a negocia o majoritate parlamentară.

Președintele României a lăudat experiența administrativă a noului premier, declarând că Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, un președinte de consiliu județean de succes și ministru. Deciazia șefului statului vine în plin proces de negocieri pentru formarea noului Executiv, ceea ce înseamnă că le oferă partidelor o variantă formată dintr-un om de partid.

”Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină ”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Adrian Veștea este noul premier desemnat de Nicușor Dan/ sursă foto: Administrația Prezidențială

Adrian Veștea este noul premier desemnat

Din punct de vedere legal, în calitate de premier al României, Adrian Veștea va prelua de la zero sarcina de a negocia o majoritate parlamentară și pentru a-și forma o echipă de miniștri pentru a redacta programul de guvernare pe care le va supune la vot în Parlament. Adrian Veștea va încerca să restabilească punțile între PNL, USR, UDMR și alte formațiuni pentru a asigura cele 234 de voturi minime necesare.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului”, a afirmat noul premier al României, duminică, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, alături de şeful statului şi europarlamentarul Eugen Tomac, care şi-a depus mandatul de premier desemnat.

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