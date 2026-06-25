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Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 14:58
Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă
Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă / Sursa foto: Social media
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Valerie Lungu și Alex Gâlcă urmează să se căsătorească, după ce relația lor a trecut prin mai multe etape importante de-a lungul timpului. Cei doi au făcut pasul spre logodnă într-un cadru spectaculos, evenimentul fiind surprins și împărtășit ulterior, pe rețelele de socializare.

Povestea lor a început în urmă cu câțiva ani, când s-au cunoscut în context profesional, colaborând la un proiect din zona de influenceri și conținut online. În acea perioadă, Alex a fost cel care a inițiat apropierea, impresionat de personalitatea și apariția Valentinei. Deși la început ea nu a răspuns pozitiv invitațiilor lui, în timp lucrurile au evoluat. Astfel, cei doi au ajuns să formeze un cuplu.

Prima lor apariție oficială în public ca pereche a avut loc în anul 2023, în cadrul unui eveniment monden. Totuși, în acel moment, relația era deja consolidată de o perioadă mai lungă de timp, chiar dacă fusese ținută departe de ochii publicului. Ulterior, în 2024, cei doi au decis să se despartă, luând o pauză de la relație.

Separarea nu a durat foarte mult, deoarece, spre finalul anului 2024, au ales să se reunească. După împăcare, relația lor a devenit mai stabilă, iar cei doi au început să facă planuri serioase de viitor. Au pornit împreună construcția unei locuințe și au discutat inclusiv despre organizarea spațiului pentru viitorii copii, semn că relația lor a intrat într-o etapă mai matură.

Sursa foto: Social media

Valerie a spus marele „da”

În ultimele luni, ambii au declarat că își doresc să își oficializeze relația, iar acest lucru s-a concretizat recent. Momentul logodnei a avut loc pe un câmp, într-un decor romantic, de poveste. Valerie a purtat o rochie lungă, lejeră, în nuanțe crem, asortată cu ținuta lui Alex, care a optat pentru o cămașă în aceeași paletă cromatică și pantaloni albi.

Atmosfera a fost una specială, completată de prezența unei harpiste care a acompaniat momentul cu muzică live.  Totodată, evenimentul s-a petrecut la apus, sub lumina unui candelabru de cristal. Alex i-a oferit un inel cu diamant, care a atras imediat atenția, marcând astfel oficial începutul unui nou capitol în povestea lor de dragoste.

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