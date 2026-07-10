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Selly vine cu explicații după ce Playboi Carti nu a mai ajuns la Beach, Please! Ce se va întâmpla cu biletele achiziționate

De: Andrei Iovan 10/07/2026 | 13:01
Selly vine cu explicații după ce Playboi Carti nu a mai ajuns la Beach, Please! Ce se va întâmpla cu biletele achiziționate
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Selly a venit cu noi explicații după ce Playboi Carti nu a mai ajuns la Beach, Please! în ziua în care era programat să urce pe scenă. Artistul și echipa lui încearcă în continuare să găsească o soluție pentru a ajunge în România în una dintre zilele rămase ale evenimentului, iar Selly a anunțat și ce se întâmplă cu biletele cumpărate pentru ziua în care concertul a fost anulat.

Selly a anunțat că Playboi Carti își dorește în continuare să concerteze la Beach, Please!, însă momentul în care va ajunge în România depinde de găsirea unei soluții de transport din Paris, unde artistul are concerte alături de The Weeknd. Dacă toate aprobările vor fi obținute, show-ul ar putea avea loc în una dintre nopțile rămase ale festivalului, cel mai probabil în intervalul 03:00-04:00.

Selly spune că Playboi Carti își dorește în continuare să ajungă la Beach, Please!

În ceea ce privește biletele valabile pentru ziua de ieri, participanții le vor putea folosi în oricare dintre zilele rămase ale festivalului, le pot transforma într-un abonament de cinci zile pentru ediția din 2027 sau pot solicita rambursarea integrală a contravalorii acestora.

Playboi Carti își dorește să susțină concertul de la Beach, Please!

Echipa lui Playboi Carti ne-a reconfirmat că atât artistul, cât și echipa sa își doresc să susțină concertul în cadrul Beach, Please!. În acest moment, se caută variante de zbor care să îi permită să ajungă în România într-una dintre zilele rămase ale festivalului. Playboi Carti își dorește să urce pe scena Beach, Please!, lucru care ne-a fost reconfirmat. Cu toate acestea, în acest moment nu putem confirma ziua sau intervalul orar în care acest lucru va fi posibil. La fel ca publicul, așteptăm actualizări din partea echipei sale. În această etapă, situația nu se află sub controlul nostru. Nu ar fi o situație fără precedent. Același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Travis Scott, în urmă cu doi ani, precum și al lui A$AP Rocky, anul trecut. Așadar, susținerea a două concerte în aceeași zi este posibilă, iar aceasta este soluția la care lucrează în prezent echipa artistului. Din partea noastră, toate obligațiile contractuale au fost îndeplinite integral, iar noi am făcut toate demersurile necesare pentru ca spectacolul să poată avea loc ieri. În schimb, logistica și transportul dintre Paris și România nu se află în responsabilitatea noastră și nu pot fi controlate de noi.

Selly lămurește situația în legătură cu concertul lui Playboi Carti de la Beach, Please!

În cursul serii de ieri, echipa artistului a lucrat permanent pentru găsirea unei soluții privind decolarea aeronavei. De altfel, cea mai mare parte a staffului și a echipei tehnice se afla deja în România, iar în jurul prânzului a fost efectuat soundcheck-ul, timp de aproximativ o oră. Din punct de vedere tehnic, totul era pregătit pentru desfășurarea concertului.

La ora 21:00 am primit confirmarea că Playboi Carti se afla la bordul aeronavei și se pregătea de decolare. Câteva ore mai târziu, am aflat că aeronava nu a mai putut decola. Am continuat să așteptăm și să sperăm că zborul va putea avea loc, astfel încât spectacolul să fie organizat cu întârziere în aceeași noapte, variantă care ar fi fost preferabilă reprogramării pentru o altă zi. În acest interval nu am transmis o actualizare publică deoarece un mesaj de tipul „încă nu știm dacă Playboi Carti va ajunge în această seară” ar fi generat și mai multă incertitudine într-o zi deja dificilă pentru participanți, din cauza condițiilor meteorologice. În momentul în care a devenit clar că aeronava nu va putea decola deloc, am comunicat imediat această informație, a spus Selly.

Ce se va întâmpla cu biletele care au fost achiziționate

Participanții care au achiziționat bilet valabil doar pentru ziua de ieri beneficiază de una dintre următoarele opțiuni:

Opțiunea 1: Biletul poate fi utilizat în oricare dintre zilele rămase ale festivalului, beneficiind de acces similar unui abonament. În prezent implementăm soluția tehnică necesară, iar accesul va fi permis pe baza brățării de ieri.

Opțiunea 2: Biletul de o zi poate fi transformat într-un abonament de 5 zile pentru ediția Beach, Please! 2027.

Opțiunea 3: Participanții care au fost prezenți ieri în festival și nu doresc nici utilizarea biletului într-o altă zi, nici transformarea acestuia într-un abonament pentru 2027, pot solicita rambursarea integrală a contravalorii biletului, trimițând un e-mail la [refund@beach-please.ro](mailto:refund@beach-please.ro).

Ne pare sincer rău că Playboi Carti nu a reușit să ajungă ieri în România. În același timp, avem încredere că toate părțile implicate vor face tot posibilul pentru ca acest concert să poată avea loc într-una dintre zilele rămase ale festivalului. Echipa artistului ne-a reconfirmat că își dorește să fie prezentă la Beach, Please! și să susțină acest show.

Este pentru prima dată în cei cinci ani de existență ai festivalului când un headliner nu reușește să ajungă în ziua programată a concertului. Până în prezent, am găzduit peste 100 de artiști internaționali. Din păcate, astfel de situații pot apărea uneori în industria evenimentelor, atunci când intervin factori care nu depind nici de artist, nici de organizator, a mai transmis Selly.

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