Maria Constantin spune lucrurilor pe nume, la trei ani de la nunta cu Robert Stoica: „Nu mai accept compromisuri care mă fac să-mi pierd liniștea”

Maria Constantin dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care este cea mai nouă pasiune a ei. Frumoasa artistă povestește că, după 3 ani de căsătorie, viața ei este, în sfârșit, liniștită și echilibrată. Chiar dacă este, de ani de zile, în atenția publicului, o femeie superbă și talentată, acasă este doar Maria. Gătește, calcă, la fel că orice soție. După două căsnicii care nu au mers, talentata cântăreață este de părere că actul, în sine, este important, dar nu el ține doi oameni împreună. Cu sinceritate recunoaște că, în numele iubirii, „am riscat tot de câteva ori”.

Maria Constantin a luptat ca o leoaică pentru fiul ei, Codruț. În curând, băiatul ei face 17 ani și mămica nu știe când a trecut timpul. Uneori îi este greu să se înțeleagă cu fiul ei adolescent, dar răbdarea e cheia. De ani de zile în vizorul presei și în „gura” lumii, Maria a învățat că poate controla doar felul în care ea, personal, reacționează, nimic mai mult. Un om asumat, și cu bune și cu rele, frumoasa artista își aduce aminte de momentele când viața personală i-a fost atât de mult „disecată” de public încât cea profesională parcă n-a existat niciodată.

Maria Constantin și Robert, dupa 3 ani de căsătorie: „Mă simt în siguranță și înțeleasă”

CANCAN.RO: Bună, Maria. Ce mai faci, am auzit că ai o pasiune nouă.

Maria Constantin:Sunt într-o perioadă foarte frumoasă și activă din punct de vedere profesional. Pregătesc proiecte muzicale noi, apariții TV și evenimente speciale pentru publicul meu. În paralel, mă dezvolt și ca antreprenor, promovând vila noastră din Snagov și pensiunea „Prestige House” din Curtea de Argeș, două proiecte în care am investit mult suflet. Îmi place să construiesc, să creez și să ofer oamenilor experiențe frumoase, fie prin muzică, fie prin ospitalitate.

CANCAN.RO: Au trecut deja 3 ani de când ești căsătorită cu Robert. Cum e viața ta azi?

Maria Constantin:Viața mea este mult mai liniștită și echilibrată. Am găsit un om alături de care mă simt în siguranță și înțeleasă. Ne susținem reciproc și cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri într-o căsnicie.

CANCAN.RO: Ai trecut prin multe. Există vreun lucru pe care ai știut clar că nu-l vei mai repeta în relația cu Robert?

Maria Constantin:Da. Am învățat să nu mai accept compromisuri care mă fac să-mi pierd liniștea. Astăzi aleg comunicarea sinceră și respectul reciproc înainte de orice

CANCAN.RO: Care este cea mai importantă calitate a soțului tău?

Maria Constantin:Faptul că este un om bun. Bunătatea lui este autentică și se vede în tot ceea ce face.

CANCAN.RO: Cum este soția Maria? Gătește, spală, face piața?

Maria Constantin:Da, sunt o femeie normală. Îmi place să gătesc, să am grijă de casă și de familia mea. Chiar dacă am o carieră publică, acasă sunt pur și simplu Maria.

CANCAN.RO: După două căsnicii care nu au mers, crezi că un act este important?

Maria Constantin:Actul este important, dar nu el ține doi oameni împreună. Iubirea, respectul și înțelegerea sunt cele care fac diferența.

Maria Constantin recunoaște: „Orgoliul nu duce nicăieri”

CANCAN.RO: Când vă mai certați, cine cedează primul?

Maria Constantin:Depinde de situație, dar de cele mai multe ori eu sunt cea care realizează prima că orgoliul nu duce nicăieri.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut în numele iubirii?

Maria Constantin:Am riscat tot de câteva ori. Când iubești cu adevărat, uneori faci lucruri pe care rațional nu le-ai face niciodată.

CANCAN.RO: Dar mămica Maria ce mai face? Codruț face 17 ani.

Maria Constantin:Nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul. Sunt foarte mândră de el și mă bucur să-l văd transformându-se într-un tânăr responsabil.

CANCAN.RO: E greu să te faci înțeleasă când ai un băiat adolescent?

Maria Constantin:Uneori da, dar încerc să-l ascult mult și să-i ofer încredere. Cred că dialogul este cheia.

CANCAN.RO: Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la fiul tău?

Maria Constantin:Să văd lucrurile mai simplu și să am răbdare. Copiii au o perspectivă foarte sinceră asupra vieții.

CANCAN.RO: Ai luptat enorm pentru Codruț. El știe asta?

Maria Constantin:Cred că da. Poate nu în totalitate acum, dar sunt convinsă că va înțelege și mai bine odată cu trecerea anilor.

CANCAN.RO: Când sunteți doar voi doi, ce vă place să faceți cel mai mult?

Maria Constantin:Să petrecem timp împreună fără telefoane și fără grabă. Uneori cele mai frumoase momente sunt cele simple.

„Nu poți controla ceea ce spun oamenii, poți controla felul în care reacționezi”

CANCAN.RO:Gura lumii e rea. Când ai încetat să-ți mai pese?

Maria Constantin:În momentul în care am înțeles că nu poți controla ceea ce spun oamenii, dar poți controla felul în care reacționezi.

CANCAN.RO:Când te-ai simțit cea mai puternică și cea mai vulnerabilă?

Maria Constantin:Cea mai puternică atunci când am reușit să merg mai departe după perioade foarte dificile. Cea mai vulnerabilă atunci când au fost implicați oamenii pe care îi iubesc.

CANCAN.RO:De unde ți-ai găsit puterea să mergi mai departe?

Maria Constantin:Din credință, din familie și din dorința de a nu renunța niciodată.

CANCAN.RO: De câte ori te-ai izbit de prejudecăți în carieră?

Maria Constantin:De multe ori. Dar fiecare prejudecată m-a motivat să demonstrez că valoarea și munca serioasă vorbesc mai tare decât orice etichetă.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai „pe val” moment din carieră? Dar cel mai descurajant?

Maria Constantin:Au fost multe momente frumoase pe scenă și la televizor, iar cele mai dificile au fost perioadele în care viața personală a fost mai comentată decât activitatea mea profesională.

CANCAN.RO: Ai regretat vreodată drumul ales?

Maria Constantin:Niciodată. Chiar și momentele grele m-au ajutat să devin omul care sunt astăzi.

CANCAN.RO: E greu să te împarți între carieră și familie?

Maria Constantin:Nu este întotdeauna ușor, dar am norocul să am oameni care mă înțeleg și mă susțin.

CANCAN.RO: Ești o femeie foarte frumoasă. Cum te menții?

Maria Constantin:Încerc să am grijă de mine, să mănânc echilibrat, să mă odihnesc și să mă înconjor de energie pozitivă.

CANCAN.RO: Dacă prinzi o zi liberă, ce faci?

Maria Constantin:Îmi place să mă relaxez, să petrec timp cu familia și să mă bucur de lucrurile simple.

CANCAN.RO: A existat vreun moment când celebritatea ți s-a „urcat” la cap?

Maria Constantin:Nu. Am rămas aceeași persoană și cred că familia m-a ținut întotdeauna cu picioarele pe pământ.

CANCAN.RO: Se mai întâmplă să te enervezi?

Maria Constantin:Sigur că da, sunt om. Important este să nu rămân blocată în acea stare.

CANCAN.RO: Ce ți-a spus tatăl tău când i-ai spus că vrei să faci muzică?

Maria Constantin:M-a încurajat și mi-a spus că dacă aleg acest drum trebuie să-l respect și să muncesc pentru el cu toată inima.

CANCAN.RO: Cât de important a fost sprijinul mamei tale?

Maria Constantin:Enorm. Mama a fost și rămâne unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea.

CANCAN.RO: Dacă te-ai întâlni azi cu Maria cea mică, ce sfat i-ai da?

Maria Constantin:Să aibă mai multă încredere în ea și să nu lase niciodată greutățile să-i schimbe sufletul.

CANCAN.RO: Unde plecați în vacanță?

Maria Constantin:Ne dorim câteva zile de relaxare în familie. Încercăm să profităm de fiecare moment liber.

CANCAN.RO: Codruț mai merge cu tine sau deja preferă prietenii?

Maria Constantin:Ca orice adolescent, își dorește și timpul lui cu prietenii. Dar mă bucur că încă mai găsim momente frumoase pe care să le petrecem împreună.

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