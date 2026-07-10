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Convins de imaginile de pe Booking, un român a rezervat un sejur într-un hotel de 3 stele de pe litoralul bulgăresc. Când a ajuns la cazare și a deschis ușa, să leșine. Cum arăta camera, de fapt

De: Irina Vlad 10/07/2026 | 07:46
Convins de imaginile de pe Booking, un român a rezervat un sejur într-un hotel de 3 stele de pe litoralul bulgăresc. Când a ajuns la cazare și a deschis ușa, să leșine. Cum arăta camera, de fapt
Convins de imaginile de pe Booking, un român a rezervat un sejur într-un hotel de 3 stele de pe litoralul bulgăresc. Când a ajuns la cazare și a deschis ușa, să leșine. Cum arăta camera, de fapt/ sursă foto: Facebook
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În plin sezon estival, litoralul bulgăresc rămâne și în acest an una dintre destinațiile preferate ale românilor. Cei mai mulți aleg să își petreacă vacanța de vară în Bulgaria datorită raportului calitate-preț – considerat de mulți turiști superior celui din România.

Din păcate, există și situații în care românii au parte de experiențe neplăcute. Convins de imaginile de pe Booking, un bărbat a rezervat un sejur într-un hotel de 3 stele de pe litoralul bulgăresc. Când a ajuns la cazare și a deschis ușa, să leșine.

Ce a găsit un român într-un hotel de 3 stele de pe litoralul bulgăresc

Înainte să își rezerve o vacanță pe litoralul Bulgăresc, majoritatea turiștilor români preferă să se informeze de pe forumurile și site-urile online de specialitate, unde cei întorși din concediu își împărtășesc experiențele.

La întrebarea unei utilizatorului de pe Forum Bulgaria: La ce hoteluri nu v-ați caza nici gratis pe litoralul bulgăresc?”, un român a dat exemplul unei unități hoteliere de trei stele. Pe Booking era prezentat fără cusur, iar în realitate s-a dovedit a fi un coșmar, complet diferit de descrierea ideală din mediul online – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„La Lotus Family Hotel, parcă blocat în timp în anii 80, tot mobilierul era de acolo și arăta uzat. Dacă astea ți se par condiții… la 80-100 de euro pe noapte… bătaie de joc”, a scris turistul.

Când a ajuns în cameră și a deschis ușa, a fost la un pas să leșine din cauza realității. Pentru această cazare, bărbatul a plătit între 80 și 100 de euro pe noapte, mărturisind că experiența de la vecinii bulgari l-a făcut să se simtă blocat în timp. La aceste tarife așteptările turiștilor sunt, pe bună dreptate, mult mai mari decât un mobilier uzat, o cameră nerenovată, instalații sanitare defecte sau neigienizate, gresie murdară prin colțuri și spații de relaxare neîngrijite.

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„Fraților, ăștia au tăiat micul pe din două!”. Câți lei a plătit un turist pentru 5 jumătăți de mic, la preț de mici întregi, într-un restaurant din Rarău

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