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Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 08:15
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!
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În showbiz-ul românesc au existat povești de iubire care au stârnit valuri de controverse, însă puține au rezistat testului timpului. Când vine vorba despre cea mai mare diferență de vârstă dintre doi parteneri care formează și astăzi un cuplu, un singur nume apare imediat în prim-plan: Viorel și Oana Lis.

Între ei sunt nu mai puțin de 35 de ani diferență, iar la început puțini au crezut că relația lor va avea viitor. Cu toate acestea, ei au demonstrat contrariul și, după mai bine de două decenii, sunt încă împreună.

Povestea lor a început în 1998, într-o perioadă în care Oana avea doar 18 ani, iar Viorel Lis împlinise 53 de ani și era una dintre cele mai cunoscute figuri din Capital[. S-au cunoscut în timpul campaniei electorale, iar ceea ce părea o întâlnire întâmplătoare avea să le schimbe complet destinul.

Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc

De-a lungul anilor, au fost criticați, ironizați și puși la zid din cauza diferenței uriașe de vârstă. Cu toate acestea, au rămas împreună, iar în 2011 și-au oficializat relația prin căsătorie. Astăzi, Oana îi este alături lui Viorel în cele mai grele momente, demonstrând că relația lor a trecut peste toate obstacolele. Oana Lis a povestit în detaliu cum a început totul și cum, fără să-și dea seama, a intrat în atenția fostului edil.

„Prietena asta avea un prieten care era profesor universitar. Acum mi-am găsit aminte că a mers pe la el la ASE și el ne-a dus. El era prieten cu Viorel, cumva. Și aveau nevoie de tineri, pentru că nu ne plăteau, dar ca și tinerii îți place, pentru că erau evenimente. Mai se lipea ceva. Pentru noi pizza și așa era ceva extraordinar. Am fost la concert că am făcut talisman prima oară în viața mea și așa eram încântată.

Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!

Și atunci l-am cunoscut pe Viorel de vreo două ori. Bineînțeles că, cum să zic, el nu mai ține minte. Lui plăcea de prietena asta mea, mi-a și zis, Oana, vezi că n-am făcut la bucătărie, a încercat Lis să mă pupe. A, o, o zic. Stai puțin, că nici eu nu știam asta. Deci acum… Nu prea am povestit lucrurile astea. 18 ani, da, da. Și prietena rra colega mea, era colega mea de seama pe mine. La Dante. Da, da,

Lis nu era primar general. Nu, era în campanie. Prietena mea avea deja un iubit, dar vrea să-l folosească pe Viorel, spun sincer. Adică îl ducea cu vorba. Și ce, să-i spună iubitorul? Da, da, nu, să-l folosească, să ne invite pe acolo, pe acolo. Ți-am spus când ești tânăr, sărăcuță, te încântă că te invita cineva la un restaurat. Nu, era cu bandă, era foarte, foarte drăguț. Haios, da. Haios, drăguț și foarte, nu știu cum să zic, m-a impresionat foarte mult atunci la el, pentru că el vorbea, și asta am preluat și eu de la el, el vorbea cu toată lumea la fel, nu contează”, a povestit Oana.

Un alt cuplu care a rămas în istorie

Dacă vorbim despre cea mai mare diferență de vârstă dintr-un cuplu celebru din România, însă unul care nu mai există în prezent, recordul îi aparține lui Sergiu și Dana Nicolaescu. Între cei doi au fost 46 de ani diferență. S-au căsătorit în 2005, când regizorul avea 75 de ani, iar Dana doar 29, iar povestea lor de iubire a rămas discretă până la moartea cineastului, în 2013.

Sergiu Nicolaescu a povestit că a cunoscut-o pe Dana când aceasta avea doar 17 ani și că a fost impresionat de maturitatea ei, nu de diferența de vârstă.

„Dana era un copil când am cunoscut-o, avea 17 ani. Tinerețea nu este singura calitate, trebuie să ai multe valențe. La vremea respectivă, aveam 60 de ani. M-au impresionat calitățile pe care le avea Dana: puritatea, inteligența.

Cred că trebuie să aibă multă răbdare o femeie care să rămână cu mine. Și trebuie să fie frumoasă. Realitatea e că întotdeauna mi-au plăcut blondele, dar, până la urmă, soțiile au fost brunete”, a mai spus regizorul.

VEZI ȘI: Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale

Văduva lui Sergiu Nicolaescu s-a reinventat alături de noul soț, nimeni altul decât medicul care l-a operat pe regretatul regizor. Transformare INCREDIBILĂ la 11 ani de la dispariția răposatului!

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