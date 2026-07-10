Soția lui Lionel Messi a atras toate privirile cu un ceas de peste 67.000 de dolari și 32 de diamante. Cum a apărut Antonela Roccuzzo la meciul Argentinei

În timp ce Lionel Messi scria o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială 2026, soția sa, Antonela Roccuzzo, a devenit una dintre cele mai comentate prezențe din tribune. Pe lângă imaginile emoționante alături de cei trei copii ai cuplului, fanii au remarcat imediat impresionantul ceas Audemars Piguet de peste 67.000 de dolari, împodobit cu 32 de diamante, pe care aceasta l-a purtat la meciul cu Egiptul.

Un accesoriu de lux care nu a trecut neobservat

Antonela Roccuzzo a urmărit din tribune partida dramatică dintre Argentina și Egipt, iar după fluierul final a publicat pe Instagram mai multe fotografii care au devenit rapid virale.

În imagini apare alături de cei trei fii ai cuplului – Thiago, Mateo și Ciro – toți îmbrăcați în tricourile cu numărul 10 ale lui Lionel Messi.

Dincolo de bucuria calificării, atenția internauților s-a îndreptat spre ceasul purtat de Antonela, un model exclusivist Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 37, evaluat la 67.390 de dolari.

Ceas din aur roz, împodobit cu 32 de diamante

Modelul ales de soția lui Lionel Messi este realizat din aur roz de 18 karate și are o carcasă de 37 de milimetri.

Bezelul este decorat cu 32 de diamante, însumând aproximativ un carat, iar cadranul albastru deschis poartă celebrul model „Mega Tapisserie”, specific producătorului elvețian.

Cureaua în nuanță pastel completează designul și se potrivește perfect cu culorile echipei naționale a Argentinei.

Audemars Piguet este considerată una dintre cele mai prestigioase case elvețiene de ceasuri, alături de Patek Philippe și Vacheron Constantin.

Mesajul emoționant pentru Lionel Messi

După victoria dramatică a Argentinei, Antonela Roccuzzo i-a dedicat și un mesaj soțului său.

„Hai, Argentina! @leomessi, nu mai am cuvinte”, a scris ea pe Instagram.

Postarea a inclus și imagini cu Messi purtat pe brațe de colegii săi după calificare, dar și fotografii în care Antonela își etalează tricoul cu numele căpitanului Argentinei, geanta Birkin bleu și impresionantul ceas cu diamante.

Nu este prima declarație de dragoste făcută în timpul actualei Cupe Mondiale. După recordul stabilit de Messi în faza grupelor, Antonela îi transmitea:

„Ce privilegiu să te văd făcând istorie din nou și din nou. Te iubesc!”

Messi a condus Argentina spre o revenire spectaculoasă

Argentina a fost foarte aproape de eliminare în optimile Cupei Mondiale, după ce Egiptul conducea cu 2-0 până în minutul 78 al partidei disputate la Atlanta.

Lionel Messi a fost omul decisiv al meciului. După ce a ratat un penalty în prima parte, starul argentinian și-a luat revanșa oferind pasa decisivă pentru golul lui Cristian Romero și marcând apoi golul egalizator.

În prelungiri, Enzo Fernández a înscris golul victoriei, iar Argentina s-a impus cu 3-2, obținând calificarea în sferturile de finală.

O familie pasionată de ceasurile exclusiviste

Antonela Roccuzzo și Lionel Messi sunt cunoscuți pentru pasiunea lor pentru ceasurile de lux.

Fotbalistul deține o impresionantă colecție formată din modele rare produse de Rolex, Patek Philippe și Audemars Piguet, evaluată la milioane de dolari.

La rândul său, Antonela apare frecvent purtând creații ale celor mai renumiți producători elvețieni, iar apariția de la meciul cu Egiptul a confirmat încă o dată preferința sa pentru accesoriile exclusiviste.

Messi continuă să doboare recorduri

Calificarea împotriva Egiptului a însemnat încă o bornă istorică pentru Lionel Messi.

Starul argentinian a devenit primul jucător din istorie care înscrie în șase meciuri consecutive din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.

Totodată, el a ajuns la opt goluri la ediția din 2026, conducând clasamentul pentru Gheata de Aur, și și-a mărit recordul personal la 21 de goluri marcate în istoria Campionatelor Mondiale. În același meci, Messi a reușit și a noua pasă decisivă din cariera sa la Cupa Mondială, un nou record al competiției.

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