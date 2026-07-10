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Ce s-a întâmplat în ultimele momente ale lui Gabi Mureșan. Ancheta este în plină desfășurare

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 09:10
Ce s-a întâmplat în ultimele momente ale lui Gabi Mureșan. Ancheta este în plină desfășurare
Ce s-a întâmplat în ultimele momente ale lui Gabi Mureșan. Ancheta este în plină desfășurare
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Anchetatorii încearcă să refacă pas cu pas ultimele momente din viața lui Gabi Mureșan, fostul fotbalist de la CFR Cluj și Echipa Națională, care s-a stins după un incident petrecut în comuna Apold, localitatea unde ocupa funcția de primar. Medicii iau în calcul varianta unui șoc termic, însă răspunsul final va veni doar după rezultatele necropsiei.

Totul s-a petrecut miercuri seară, când Gabriel Mureșan se afla alături de doi prieteni pe pontonul unui lac. După ce au ieșit din saună, cei trei au intrat în apă pentru a se răcori. Fostul mijlocaș a pornit să înoate spre celălalt mal, însă, la un moment dat, ceva s-a întâmplat. Cei aflați cu el au observat că se lupta să rămână la suprafață.

Ce s-a întâmplat în ultimele momente ale lui Gabi Mureșan

Lucian Toni, preot în comuna Apold și unul dintre prietenii care se aflau lângă el, a povestit ce s-a întâmplat cu fostul fotbalist înainte să moară.

„După ce am făcut saună, am intrat în lac toți trei. Gabi a ieșit la înot până pe cealaltă parte, pe lac, și îl așteptam să vină. M-am întors înapoi, am văzut că era greu să înoate, am ieșit repede pe paddle-board (nr. placă de surf pentru vâslit). M-am dus în direcția în care l-am văzut ultima oară și am început să mă scufund, la nimereală”, a spus el.

Gabi Mureșan a murit la 44 de ani/ sursă foto: Sport Pictures

La ora 22:50 a fost dat apelul la 112, iar la fața locului au intervenit pompieri, scafandri și echipaje medicale. Căutările au durat zeci de minute, iar salvatorii au reușit să-l localizeze cu ajutorul ceasului inteligent pe care îl purta la mână.

Robert Kovacs, șef Salvamont Mureș, a explicat modul în care a fost recuperat fostul fotbalist. El a spus că medicii au încercat până în ultima clipă să-l salveze.

„În 40 de minute au reușit să găsească. L-au sustras din apă și au predat echipajelor medicale, care au început resuscitarea”, a spus șeful Salvamont Mureș

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, viața lui Gabi Mureșan nu a mai putut fi salvată. Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș, a confirmat deznodământul tragic.

„În stare de inconștiență, fiind transportat la spital. Ulterior, din nefericire, acesta a decedat”., a spus Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

„A fost un mare fotbalist”

Dispariția fostului internațional a provocat un val de emoție în lumea fotbalului. Considerat unul dintre cei mai combativi mijlocași ai generației sale, Gabi Mureșan a scris istorie în tricoul CFR Cluj, unde a evoluat între 2007 și 2013. A cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale României și a purtat banderola de căpitan, performanțe care i-au adus și convocarea la Echipa Națională, pentru care a adunat nouă selecții.

După retragerea din fotbal, și-a dedicat timpul comunității din județul Mureș și a devenit primarul comunei Apold, alegând un drum complet diferit de cel din lumea sportului. Fostul președinte al CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a spus că Gabi Mureșan a fost unul dintre ce mai buni fotbaliști și unul dintre ce mai corecți oameni din lume.

„A fost un mare fotbalist, cu inima cât trei, un luptător, un învingător. Un om foarte corect”, a transmis gostul președinte al CFR Cluj, Iuliu Mureșan.

Federația Română de Fotbal și UEFA au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate, iar înaintea Supercupei României dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va fi păstrat un moment de reculegere în memoria fostului internațional.

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