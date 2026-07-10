Amendă neplătită, permis suspendat. Calculul simplu pe care trebuie să-l știe toți șoferii

Șoferii care cred că pot amâna la nesfârșit plata amenzilor ar putea avea parte de o surpriză extrem de neplăcută. Din această toamnă, o regulă nouă schimbă complet jocul, iar cei care lasă sancțiunile neachitate riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Măsura îi vizează pe toți conducătorii auto care ignoră obligațiile de plată, iar consecințele pot apărea fără ca permisul să fie ridicat fizic.

Guvernul a stabilit procedura prin care amenzile rutiere neachitate vor putea duce la suspendarea permisului de conducere. Potrivit noilor reguli, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului-verbal, autoritățile pot activa automat mecanismul de suspendare a dreptului de a conduce.

Veste peroastă pentru șoferii români

Sistemul va funcționa prin schimbul electronic de informații între autoritățile fiscale locale, Ministerul Finanțelor și structurile Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, situația fiecărui șofer va fi actualizată în bazele de date, fără să mai fie nevoie de prezentarea la ghișeu sau de predarea permisului.

Una dintre cele mai importante prevederi este modul în care se calculează perioada suspendării. Pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați se aplică o zi de suspendare.

Asta înseamnă că:

o amendă de 500 de lei poate aduce 10 zile de suspendare;

o datorie de 1.000 de lei înseamnă 20 de zile fără drept de a conduce;

în cazul unei amenzi de 2.000 de lei, suspendarea poate ajunge la 40 de zile.

Fracțiile de zi nu se iau în calcul. De exemplu, pentru o datorie de 425 de lei se vor aplica 8 zile de suspendare. Noua măsură nu are legătură cu gravitatea abaterii rutiere. Suspendarea nu este aplicată pentru viteză, trecerea pe roșu sau alte încălcări ale Codului Rutier, ci exclusiv pentru faptul că amenda nu a fost achitată în termenul prevăzut de lege.

Procedura începe după înregistrarea sancțiunii în evidențele fiscale. Șoferul primește o somație în care sunt menționate suma datorată, termenul-limită și consecințele neachitării. Dacă cele 90 de zile expiră fără ca amenda să fie plătită integral, informația este transmisă automat către sistemul care gestionează permisele de conducere.

Când intră în vigoare

Există însă și o excepție importantă. Șoferii care contestă procesul-verbal în instanță, în termen de 15 zile de la comunicare, nu vor intra automat sub incidența noii măsuri. Dacă executarea amenzii este suspendată pe durata procesului, și termenul care poate duce la suspendarea permisului se oprește până la pronunțarea unei decizii.

Autoritățile precizează și că plata ulterioară a amenzii poate modifica situația. Dacă datoria este achitată integral sau parțial, baza de date va fi actualizată, iar perioada de suspendare poate fi redusă sau chiar anulată, în funcție de fiecare caz.

Noul mecanism este programat să intre în vigoare începând cu 25 august 2026 și se va aplica sancțiunilor vizate de noua reglementare. Pentru a evita problemele, șoferii sunt sfătuiți să achite amenzile la timp, să păstreze dovada plății și să verifice dacă aceasta a fost înregistrată în sistem.

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