Aniversare specială pentru Dana Rogoz și Radu Dragomir. Cum au celebrat 14 ani de căsnicie

Dana Rogoz și Radu Dragomir au aniversat 14 ani de căsnicie, transformând acest moment special într-o amintire de neuitat în mijlocul naturii, printre cerbi și căprioare, alături de copii lor.

Cu aproximativ două luni în urmă, pe 24 mai, Dana Rogoz și Radu Dragomir au sărbătorit 22 de ani de când formează un cuplu, iar cu o zi în urmă, pe 9 iulie, au împlinit 14 ani de la cununia civilă. Cei doi au sărbătorit momentul printr-o escapadă în natură, o drumeție în Munții Poiana Ruscă, alături de fetița și băiatul lor, Lia și Vlad. Inițial, cei patru s-au cazat la o cabană retrasă, cu două dormitoare, situată chiar în inima naturii, foarte aproape de lacul Poiana Ruscă. „Tabloul” a fost completat de o experiență culinară autentică.

Dana Rogoz și Radu Dragomir, aniversare de 14 ani de la cununie

Au fost întâmpinați cu preparate tradiționale gătite exclusiv din îngrediente și produse locale (de la fermele și gospădăriile din comunitatea Poiana Ruscă). Unul dintre cele mai emoționante și apreciate momente de către copii a fost apropierea și interacțiunea directă cu cerbii și căprioarele din jurul cabanei.

„Azi împlinim 14 ani de la cununia civilă și ne-am sărbătorit printr-o urcare pe munte, alături de puii noștri. O drumeție care, cu siguranță, va rămâne în sufletul nostru. Am avut parte și de o surpriză care ne-a emoționat. Cât de drăguț! Ce emoționant! La mulți ani, Radu! La mulți ani familiei noastre!”, a transmis actrița pe rețelele de socializare.

Care este secretul fericirii în căsnicia Danei Rogoz

Între Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir este o diferență de vârstă de 19 ani. Deși la începutul relației lor aproape toată lumea a pus la îndoială longevitatea mariajului, se pare că timpul a dovedit că prejudecățile oamenilor au fost complet nejustificate. În urmă cu ceva timp, actrița declara public faptul că – în cazul lor – iubirea, respectul, pasiunile comune și adevărata conexiune nu țin cont de cifrele din buletin, ci de valorile comune care i-au ghidat în toți acești ani.

„Toată lumea caută secretul relației. Nu am acest secret al relației, știu ce funcționează la noi, știu că noi comunicăm foarte bine, că ne sprijinim foarte mult unul pe celălalt, că avem încredere unul în celălalt, în punctele esențiale semănăm foarte tare, în sensul că avem aceleași pasiuni în primul rând și că vedem lucrurile la fel. Ne plac aceleași lucruri și, în timp, evident că am evoluat amândoi așa unul lângă celălalt și unul în acord cu celălalt. Acum suntem în formulă completă, e formula perfectă”, a spus Dana Rogoz în urmă cu ceva timp.

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