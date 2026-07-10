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Andreea Popescu a dat vestea cea mare. „E una dintre cele mai mari reușite ale mele”

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 10:18
Andreea Popescu a dat vestea cea mare. „E una dintre cele mai mari reușite ale mele”
Ce planuri are Andreea Popescu / Foto: Instagram
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Andreea Popescu pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții după divorțul de Rareș Cojoc. Influencerița se concentrează tot mai mult pe obiectivele personale și demonstrează că schimbările importante pot apărea la orice vârstă. Recent, aceasta le-a împărtășit urmăritorilor o veste care a bucurat-o enorm și pe care o consideră una dintre cele mai mari realizări din ultimii ani.

Până la 42 de ani, Andreea Popescu nu a reușit să promoveze examenul auto, fiind un obiectiv pe care și l-a dorit de mult timp, dar mai are un singur pas. Vedeta a mărturisit că, deși pentru unii obținerea permisului de conducere poate părea un lucru obișnuit, pentru ea reprezintă o adevărată victorie. Această viitoare reușită va avea o însemnătate aparte, deoarece a venit după numeroase încercări și după o luptă îndelungată cu propriile emoții.

Influencerița a povestit că dificultatea nu a fost niciodată legată de condusul propriu-zis. Din contră, spune că s-a simțit mereu încrezătoare la volan și consideră că stăpânește foarte bine această abilitate. Obstacolul real apărea în momentul examenului, când emoțiile deveneau atât de intense încât îi afectau capacitatea de concentrare și chiar starea fizică.

„Vreau să vă dau o veste! Poate multora dintre voi o să vi se pară aiurea, dar pentru mine este una dintre cele mai mari realizări care mi s-au întâmplat în ultimii ani. La 42 de ani, am luat examenul auto!”, a declarat Andreea Popescu.

Sursa foto: Social media

Andreea Popescu a recunoscut că, în timpul probelor, era copleșită de anxietate și de teama de a greși. A explicat că frica îi provoca o stare de rău și o împiedica să își demonstreze adevăratele abilități.

„E carnetul ca și luat. Vă spun și de ce, pentru că niciodată nu a fost o problemă la condus, conduc foarte bine, lăsând toată modestia la o parte. Problema mea era că atât de frică mi se făcea în timpul examenului, încât mi se făcea rău. Nu puteam să mă concentrez. Aveam niște emoții atât de puternice, care îmi acaparau tot corpul. Aveam o stare de anxietate, cu frică. E o chestie de-a mea pe care nu am putut să o controlez niciodată”, a declarat Andreea Popescu.

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Cum arată Andreea Popescu fără niciun strop de machiaj. Rar o vezi așa!

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