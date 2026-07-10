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Intervenție dramatică în Sectorul 6! Mascații au escaladat un bloc pentru a salva o femeie

De: Anca Chihaie 10/07/2026 | 11:10
Intervenție dramatică în Sectorul 6! Mascații au escaladat un bloc pentru a salva o femeie
Foto: Poliția Română
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O amplă intervenție a autorităților a avut loc în Sectorul 6 al Capitalei, unde o femeie în vârstă de 56 de ani, aflată într-o stare de vulnerabilitate, s-a baricadat într-un apartament situat la etajul al șaptelea al unui bloc cu zece niveluri. Situația a fost considerată una cu risc major, după ce existau indicii că femeia intenționa să își facă rău, motiv pentru care au fost mobilizate mai multe structuri specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Alarma a fost dată de o rudă a bărbatului care se afla în locuință împreună cu femeia. Persoana care a apelat serviciul de urgență a transmis că există motive serioase de îngrijorare privind siguranța celor doi, iar informațiile primite au determinat trimiterea imediată a unui echipaj de poliție la adresa indicată.

Mascații au escaladat un bloc pentru a salva o femeie

La sosirea forțelor de ordine, accesul în apartament era imposibil, deoarece femeia refuza orice contact direct și nu permitea deschiderea ușii. În același timp, circumstanțele indicau existența unui risc ridicat pentru integritatea sa fizică, ceea ce a impus aplicarea procedurilor specifice unor astfel de situații.

„Pe parcursul intervenției, negociatorul a menținut dialogul cu cele două persoane din locuință, însă acestea au refuzat să deschidă ușa apartamentului”, potrivit comunicatului Poliției.

Pentru gestionarea cazului au fost mobilizați polițiști ai Secției 21, specialiști în negociere, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, alpiniști din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Misiunea a fost coordonată astfel încât fiecare structură să intervină în funcție de atribuțiile sale, obiectivul principal fiind salvarea femeii fără ca aceasta sau alte persoane să fie rănite.

Pe parcursul mai multor ore, echipa de negociatori a încercat să stabilească un dialog cu persoanele aflate în apartament și să obțină o rezolvare pașnică a situației. Deși au fost făcute numeroase încercări de comunicare, accesul în locuință a rămas blocat, iar riscul ca femeia să recurgă la un gest extrem a continuat să fie considerat ridicat.

Operațiunea s-a încheiat fără incidente majore, iar femeia a fost imobilizată în condiții de siguranță și preluată imediat de echipajele medicale aflate la fața locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, unde a fost supusă unei evaluări de specialitate și a primit îngrijirile necesare.

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