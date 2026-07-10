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O fostă concurentă Survivor va deveni mamă. Imaginile prin care a anunțat sarcina

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 11:48
O fostă concurentă Survivor va deveni mamă. Imaginile prin care a anunțat sarcina
Fosta concurentă de la Survivor va deveni mămică
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În urmă cu doar câteva săptămâni, Patrice Cărăușan și partenerul ei, Alin Barica, au făcut un pas important în relația lor, logodindu-se în timpul unei vacanțe petrecute în Cappadocia, iar acum au venit cu o nouă veste care le-a adus bucurie atât lor, cât și celor care îi urmăresc în mediul online. Fosta concurentă de la Survivor și logodnicul ei au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima dată.

Cei doi au ales să împărtășească momentul printr-o ședință foto specială, în care au purtat ținute albe și au inclus un pluș care simbolizează venirea pe lume a bebelușului. Imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant, prin care Patrice Cărăușan a lăsat să se înțeleagă că familia lor se mărește și că, de acum înainte, în viața ei există încă un suflet pe care îl va iubi necondiționat.

„Acum am două suflete pereche”, a scris Patrice Cărăușan, pe contul ei de Instagram.

Anunțul a fost primit cu entuziasm de urmăritorii cuplului, care au transmis numeroase urări de bine. Printre cei care le-au adresat felicitări s-au numărat și foști colegi din competiția Survivor, inclusiv Bianca Giurcanu, Ramona Micu și Bianca Stoica, care s-au bucurat pentru noul capitol din viața celor doi. Deocamdată, viitorii părinți au preferat să păstreze secret sexul copilului.

„Adoooor, moși te așteaptă”, este mesajul trimis de Ramona Micu.

Sursa foto; Instagram

Cei doi s-au logodit în timpul vacanței

Povestea de dragoste dintre Patrice Cărăușan și iubitul ei durează de mai mulți ani, iar relația lor s-a consolidat inclusiv în perioada în care tânăra participa la Survivor, când acesta i-a fost un sprijin constant. Cererea în căsătorie a avut loc în luna mai, într-un peisaj spectaculos din Cappadocia.

Vacanța fusese organizată inițial pentru a sărbători ziua de naștere a lui Patrice Cărăușan, însă Alin Barica a transformat călătoria într-un moment de neuitat, surprinzând-o cu inelul de logodnă și făcând din acea zi una dintre cele mai importante din viața lor.

„19.05.2026. Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru. DA, din toată inima! Cum ai spus mereu > Te iubesc!”, a fost mesajul fostei concurente de la Survivor când a fost cerută în căsătorie.

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