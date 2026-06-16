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Fosta soacră a milionarului Kreiner vorbește pentru prima dată despre implicarea Adrianei Viliginschi în cazul crimei din Sibiu: “Amiana i-a zis că a ucis-o pe mama ei”

De: Keva Iosif 16/06/2026 | 05:50
Fosta soacră a milionarului Kreiner vorbește pentru prima dată despre implicarea Adrianei Viliginschi în cazul crimei din Sibiu: “Amiana i-a zis că a ucis-o pe mama ei”
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Dosarul care a șocat România după acuzațiile că Amiana Păștină și-ar fi ucis mama, milionară, pentru moștenire, ar putea avea o întorsătură spectaculoasă. În timp ce Adriana Viliginschi (n.r. fosta iubită a lui Adrian Kreiner), acuzată că ar fi ajutat-o să pună la punct planul crimei, se află în arest preventiv, mama acesteia rupe tăcerea. În premieră, face dezvăluiri surprinzătoare despre discuțiile dintre fiica sa și Amiana și mărturisește că trăiește cu un sentiment apăsător: „Mă simt vinovată moral!”.

Pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, Maria Viliginschi vorbește deschis despre acuzațiile care au trimis-o pe fiica sa după gratii. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, mama Adrianei Viliginschi face mărturisiri tulburătoare, susținând că fiica sa este nevinovată și spune că trăiește cu un sentiment apăsător de vinovăție.

Potrivit Mariei Corina Viliginschi, relația dintre Adriana, care activa ca terapeut, și Amiana Păștină (n.r. s-a sinucis în arest în urmă cu o lună) nu era una foarte apropiată, așa cum s-a speculat, ci mai degrabă doctor-pacient.

„Erau cunoștințe, nu era o prietenie strânsă. Categoric nu este vinovată de cele acuzate. O cunoștea pe Amiana, a intrat în terapie la ea, terapie psihologică, moment în care, atunci sau în privat, i-a zis că a ucis-o pe mama ei. Asta se întâmpla seara. Aceasta este o variantă absolut reală pe care v-o zic eu acum”, afirmă mama Adrianei.

Maria Viliginschi/ sursta foto: turnulsfatului.ro

Femeia povestește că, după acea întâlnire, fiica sa a sunat-o imediat pentru a-i relata discuția.

„M-a sunat pe mine, iar eu categoric i-am spus că nu cred. I-am spus: știi despre Amiana că este o persoană de neîncredere. Minte, exagerează, ca să se bage în seamă”.

Mama Adrianei Viliginschi: ”Mă simt vinovată moral”

Numai că exact această reacție avea să o urmărească ulterior… Pentru că, printre cele mai emoționante declarații făcute de mama Adrianei, se numără cea legată de propria responsabilitate morală. Maria Viliginschi explică faptul că, la acel moment, nimic nu părea să indice existența unei crime.

„Adriana nu s-a dus imediat la Poliție să povestească și, să știți, și eu mă simt vinovată pentru asta. Din câte mi-a spus ea, decesul mamei Amianei a fost în urmă cu un an și jumătate. Exista un certificat de deces. Nu credeam că medicul legist și-a pus pielea la bătaie aiurea. Nu a scris nicăieri și nu a dat de înțeles că ar fi fost o moarte suspectă”.

Adriana Viliginschi se află în arest preventiv/ sursa foto: turnulsfatului.ro

Mai mult, femeia vorbește și din postura de specialist: „Eu sunt medic. Am eliberat certificate de deces și știu câtă responsabilitate este. Nimeni nu credea că se poate juca cu această realitate.”

În opinia sa, neîncrederea pe care a manifestat-o atunci a determinat-o pe Adriana să meargă mai departe și să încerce să afle dacă povestea era reală sau nu.

„Cumva neîncrederea mea a contribuit la implicarea ei mai directă. Mă simt vinovată moral pentru că i-am spus fiicei mele că nu cred ce i-a mărturisit Amiana”, a mai mărturisit Maria Vigilinschi pentru CANCAN.RO.

Una dintre cele mai grave acuzații formulate în cauză este aceea că Adriana Viliginschi ar fi sfătuit-o pe Amiana Păștină în legătură cu uciderea propriei mame. Mama ei respinge categoric această ipoteză.

”Nu cred chestia asta. Pentru că, în primul rând, ar trebui să-i vedeți structura psihică a fiicei mele, care nu ar fi capabilă să dea sfaturi de crimă. E o structură labilă pe care o impresionează orice, nu e capabilă să pună la cale așa ceva. Treaba asta poate fi investigată de specialiști. Amiana…era interesul ei s-o atragă și s-o țină în lesă, ca să primească sfaturi la problemele ei de viață, pentru că avea multe probleme.

Din câte cunosc eu despre această persoană (n.r. Amiana), se folosea de oricine îi rezolva ei problemele. Deci știa să se descurce. Nu văd de ce ar fi încercat să fie mai apropiată de Adriana altfel”, consideră Maria Viliginschi.

”Trăiesc cu teamă și sunt convinsă că atunci când i se va da drumul nu va mai fi fiica mea care a intrat”

Un alt aspect care o nemulțumește profund este faptul că nu a fost audiată în cadrul anchetei.

„Eu nu am fost audiată în acest dosar. Mă ocolesc. Nu m-a chemat nimeni la audieri, nu m-a întrebat nimeni nimic”.

Femeia spune că acest lucru i se pare greu de înțeles, mai ales în condițiile în care susține că a discutat cu fiica sa despre autodenunțul făcut de Amiana.

Dincolo de acuzații și strategii juridice, interviul a capătat o încărcătură emoțională puternică atunci când mama Adrianei vorbește despre starea psihică a fiicei sale la momentul actual.

„Am vorbit cu Adriana la telefon… nu-i va fi bine deloc. A fost dusă la psihiatru, face tratament, ca să poată suporta hotărârea pe care au luat-o alții, absolut, dar absolut nemotivată!”

Cea mai mare teamă a sa este însă legată de perioada petrecută în detenție…

„Îmi este frică să nu clacheze după gratii. Trăiesc cu teamă și sunt convinsă că atunci când i se va da drumul nu va mai fi fiica mea care a intrat. Va avea probleme toată viața. Nu știu cine va răspunde pentru chestia asta”, a mai spus Maria Viliginschi.

Interviul nu se oprește aici. Mâine, CANCAN.RO publică partea a doua a declarațiilor Mariei Viliginschi, cu acuzații-bombă în dosarul Kreiner și un posibil suspect la care, susține aceasta, nimeni nu s-ar fi gândit până acum! 

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