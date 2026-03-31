Acasă » Exclusiv » Detaliul care detonează tot în dosarul lui Adrian Kreiner! EX-iubita afaceristului din Sibiu, implicată într-o nouă anchetă, la 3 ani de la crimă

Detaliul care detonează tot în dosarul lui Adrian Kreiner! EX-iubita afaceristului din Sibiu, implicată într-o nouă anchetă, la 3 ani de la crimă

De: Keva Iosif 31/03/2026 | 05:50
Detaliul care detonează tot în dosarul lui Adrian Kreiner! EX-iubita afaceristului din Sibiu, implicată într-o nouă anchetă, la 3 ani de la crimă
Se complică grav situația Adrianei Viliginschi, fosta iubită a afaceristului Adrian Kreiner, ucis în 2023, în urma unui jaf! Reținută într-un alt dosar de omor, în care este acuzată că și-a învățat prietena cum să-și asfixieze mama, există indicii, spun avocații, că aceasta ar fi folosit aceeași metodă și în cazul morții lui Kreiner! Fiica lui, cât și avocații familiei, cer o nouă expertiză medicală care să dovedească acest fapt. CANCAN.RO  a obținut noi mărturii cutremurătoare din acest dosar! 

Cazul morții lui Adrian Kreiner ia o întorsătură șocantă după trei ani! Deși toată lumea credea că dosarul s-a închis odată cu prinderea celor trei inculpați, audierea lui Cosmin Zuleam, cel de-al treilea suspect capturat în Indonezia și adus în România, a schimbat totul.

În fața instanței, Zuleam a uimit pe toată lumea când a invocat un al patrulea nume implicat: Adrian Cherciu, care era angajatul unui amanet din Sibiu la acea vreme, indicând că acesta ar fi oferit pontul despre averea fabuloasă a lui Kreiner. Cum a aflat Cherciu toate aceste detalii din interior? Întrebarea a trimis suspiciunile imediat către fosta iubită a victimei, Adriana Viliginschi, care, surpriză, a fost reținută recent într-un alt dosar de omor, după ce ar fi sfătuit o prietenă cum să-și ucidă mama bogată prin sedare și asfixiere.

Adriana Viliginschi, arestată preventiv într-un alt dosar de omor /Foto: Social media

Coincidențele dintre cele două cazuri nu se opresc aici și devin tot mai tulburătoare.

În timp ce era condus la audieri, întrebat de jurnaliști cine ar fi adevăratul autor al omorului, unul dintre inculpați a răspuns: „Ea este 100%. Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Ea este criminala diabolică. Numai un om bolnav mintal putea să facă așa ceva”, a spus Laurențiu Ghiță despre Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Kreiner.

În urmă cu doar câteva zile au avut loc noi audieri în acest dosar, iar dezvăluirile o pun pe Vilingischi (parte civilă în acest dosar) într-o lumină tot mai gravă.

Fiica lui Adrian Kreiner, martor-cheie în dosar

Avocatul a doi dintre suspecți au solicitat reaudierea fiicei lui Adrian Kreiner, care se afla la etaj în noaptea atacului, pentru a da declarații despre fosta concubină a tatălui său. Motivul? Se pare că fata ar fi convinsă că Adriana ar fi avut un rol important în această tragedie.

”Solicită să fie audiată în instanță înregistrarea ședinței de judecată din 25 aprilie 2025, deoarece din spusele inculpaților partea civilă V.K. (fiica lui Kreiner) ar fi declarat, spre sfârșitul declarației, că VILIGINSCHI ADRIANA EMILIA (n.r. fosta concubină a lui Adrian Kreiner) este cea care i-a omorât tatăl, și ar fi declarat mai departe, lucru care nu a fost consemnat, că ar putea să spună mult mai multe, însă îi este teamă. Din acest punct de vedere crede că este foarte important ca aceasta să fie chemată să dea și alte lămuriri, având în vedere că situația de acum este alta. Mai arată că nu doreşte să arate că Adriana Viligischi este vinovată, însă vrea să arate că există suspiciunea, cel puțin rezonabilă, că ar fi putut și ea să fie cea care ar fi cauzat moartea victimei Kreiner Adrian”.

Ce au spus suspecții despre moartea lui Adrian Kreiner

Mai mult, același avocat susține că fosta iubită a afaceristului ar fi putut ținut legătura cu unul dintre hoți!

”Susţine că inculpatul Zuleam a spus că acesta știa în permanență ce se întâmplă cu victima. Apreciază că este vorba măcar de o complicitate la acea infracțiune de tâlhărie calificată, apreciind că acesta ne poate da mult mai multe relații, deoarece nu știm cu cine a ținut legătura, însă evident a ținut legătura ori cu doamna Viliginschi, care avea acces la victimă, ori cu o asistentă medicală. Susţine că teza probatorie ar fi implicarea tot a unei alte persoane, oricare ar fi aceasta, în cauzarea decesului victimei”.

Și acum vine adevărata bombă care poate răsturna tot cazul! În fața instanței a fost solicitată și audierea polițiștilor care au ridicat probele de la locul tragediei, inclusiv un covor despre care inițial s-a considerat că i-a produs asfixia mecanică a afaceristului, iar ulterior s-a abandonat această pistă.

De ce este important acest aspect? Aflăm tot de la avocatul a doi dintre suspecți, care spune că după ce Krainer a fost tâlhărit, hoții ar fi fugit, iar în urma lor altcineva i-ar fi pus covorul pe față și l-a asfixiat!

”Susţine că în speță nu avem patru minute raportat la modul în care este descrisă fapta în rechizitoriu, nu avem acele patru minute deoarece totul s-a petrecut între ora 2.58, când s-a sunat la 112, și la ora 3.00, când toți participanții erau în afară, în schimb, doamna Viligischi a rămas 5 minute cu victima şi cu acel preș care nu era pe cap când au ieșit inculpații și era pe capul victimei când au venit polițiștii. Susține că dorește să fie lămurit despre modul cum a gândit medicul legist, considerând că mai mult ca sigur medicul legist a spus o chestie care a fost înțeleasă greșit, fără a fi verificat, pentru că noi, nefiind medici specialiști, nu aveam cum. În rechizitoriu se spune că a coborât și a îndeplinit o simplă formalitate, suprimând viața și susţine că acest lucru nu este posibil pentru că victima trebuia să stea patru minute fără oxigen”.

Avocatul inculpaților, acuzație gravă la adresa Adrianei Viliginschi: ”Putea să-i pună perna pe cap și să-i obstrucționeze căile respiratorii”

Același avocat al inculpaților este de părere că noul dosar în care Adriana Viliginschi a devenit complice la omor (tot prin asfixiere) nu face decât să ridice și mai multe suspiciuni asupra ei.

”Mai arată că apărând și acest dosar nou privind pe partea civilă Viliginschi Adriana, consideră că aceasta putea să-i pună perna pe cap și să-i obstrucționeze căile respiratorii. ##### că i se pare mult mai firesc să apară această hipoxie la patru minute în care i s-a ţinut unei persoane, care este lipsită de puterea de a se mișca, o pernă, o pătură, învederând că și perna era tot acolo lângă victima și i se pare că este mult mai firesc și mult mai simplu să credem că asta a generat decesul, pentru că altcumva corpul își revine. Doreşte ca prin expertiză să se arate câte șanse sunt ca decesul să survină după o simplă asfixie mecanică care ar fi putut dura 20-30 de secunde. Precizează că tocmai în sensul ăsta a cerut în obiectivele expertizei medicale să se ia în calcul lanţul cauzal, să ne spună explicit și alte ipoteze în care ar fi putut surveni decesul victimei, raportat și la atitudinea #Adrianei Viliginschi, care a coborât singură ca să se lupte cu infractorii, deși era speriată, s-a dus singură jos, nu a tăiat sforile victimei, a sunat pe mama sa, a spus clar că s-a uitat la om în ochi şi a văzut cum i se formează pojghița altor, probabil datorită lipsei de oxigen, după care, atunci când vine poliția, capul victimei este acoperit cu o pătură, și implicit căile respiratorii sunt obstrucționate cu o pătură, despre care ea însăși spune că nu era când a coborât, dar a apărut când a venit poliția și nu își explică cum”. 

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au rămas în pronunțare cu privire la solicitările avocaților inculpaților și vor anunța pe 23 aprilie dacă se va face o nouă expertiză medicală după ce apărătorii inculpaților au vorbit de ”superficialitate” în cazul primului raport. Până atunci au dispus audierea Adrianei Viliginschi și a fiicei lui Adrian Kreiner.

