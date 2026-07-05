Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat

Andreea Popescu știe cum să-și surprindă fanii, iar de această dată a făcut-o cu un talent pe care puțini știau că îl stăpânește la un asemenea nivel. Fosta dansatoare a Deliei a publicat imagini spectaculoase în mediul online, iar internauții au reacționat imediat.

Flexibilitatea de care a dat dovadă i-a lăsat pe mulți cu gura căscată, însă adevărata provocare a venit abia după. Deși nu mai urcă de ani buni pe scenă în calitate de dansatoare, Andreea Popescu demonstrează că antrenamentele intense din trecut încă își spun cuvântul.

Bruneta și-a testat limitele în fața camerei de filmat și a arătat că își poate controla corpul cu o ușurință greu de imaginat.

Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat

Andreea Popescu execută fără dificultate un șpagat în picioare. Dacă demonstrația părea deja suficient de spectaculoasă, provocarea a devenit și mai dificilă câteva secunde mai târziu.

O femeie i-a așezat pe talpă un pahar, după care a început să toarne apă în el. Fosta soție a lui Rareș Cojoc și-a păstrat echilibrul pe tot parcursul demonstrației, iar paharul nu s-a clintit nici măcar o fracțiune de secundă. Mai mult, niciun strop de apă nu a ajuns pe jos, detaliu care i-a făcut pe internauți să o felicite pentru precizie, concentrare și flexibilitate.

A ales să petreacă o zi doar cu fiica ei

Dincolo de demonstrația care a făcut senzație în online, Andreea Popescu le-a împărtășit urmăritorilor și un moment emoționant din viața personală. Cum cei doi băieți ai săi au petrecut weekendul alături de tatăl lor, Rareș Cojoc, influencerița a decis să profite de ocazie pentru a-i dedica întreaga zi fiicei sale, Anastasia.

Cele două au ieșit împreună la shopping, au luat cina în oraș, au urmărit un film și au încheiat ziua într-un mod simplu, dar plin de emoție. Andreea Popescu a spus că uneori nu este nevoie de gesturi spectaculoase pentru a crea cele mai frumoase amintiri.

„Astăzi, chiar dacă nu sunt copiii la mine, am luat-o pe Anastasia ca să petrecem timp doar noi două. Mergem la shopping, apoi luăm cina împreună, poate vedem și un film, iar seara ne cuibărim în pat și adormim una în brațele celeilalte. Uneori, de atât avem nevoie: timp una pentru cealaltă”, a scris Andreea pe Instagram.

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