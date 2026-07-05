Acasă » Știri » Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat

Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat

De: Emanuela Cristescu 05/07/2026 | 19:07
Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andreea Popescu știe cum să-și surprindă fanii, iar de această dată a făcut-o cu un talent pe care puțini știau că îl stăpânește la un asemenea nivel. Fosta dansatoare a Deliei a publicat imagini spectaculoase în mediul online, iar internauții au reacționat imediat.

Flexibilitatea de care a dat dovadă i-a lăsat pe mulți cu gura căscată, însă adevărata provocare a venit abia după. Deși nu mai urcă de ani buni pe scenă în calitate de dansatoare, Andreea Popescu demonstrează că antrenamentele intense din trecut încă își spun cuvântul.

Bruneta și-a testat limitele în fața camerei de filmat și a arătat că își poate controla corpul cu o ușurință greu de imaginat.

Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat

Andreea Popescu execută fără dificultate un șpagat în picioare. Dacă demonstrația părea deja suficient de spectaculoasă, provocarea a devenit și mai dificilă câteva secunde mai târziu.

O femeie i-a așezat pe talpă un pahar, după care a început să toarne apă în el. Fosta soție a lui Rareș Cojoc și-a păstrat echilibrul pe tot parcursul demonstrației, iar paharul nu s-a clintit nici măcar o fracțiune de secundă. Mai mult, niciun strop de apă nu a ajuns pe jos, detaliu care i-a făcut pe internauți să o felicite pentru precizie, concentrare și flexibilitate.

Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat
Andreea Popescu a impresionat cu talentul ei neașteptat. Fanii au reacționat imediat

A ales să petreacă o zi doar cu fiica ei

Dincolo de demonstrația care a făcut senzație în online, Andreea Popescu le-a împărtășit urmăritorilor și un moment emoționant din viața personală. Cum cei doi băieți ai săi au petrecut weekendul alături de tatăl lor, Rareș Cojoc, influencerița a decis să profite de ocazie pentru a-i dedica întreaga zi fiicei sale, Anastasia.

Cele două au ieșit împreună la shopping, au luat cina în oraș, au urmărit un film și au încheiat ziua într-un mod simplu, dar plin de emoție. Andreea Popescu a spus că uneori nu este nevoie de gesturi spectaculoase pentru a crea cele mai frumoase amintiri.

„Astăzi, chiar dacă nu sunt copiii la mine, am luat-o pe Anastasia ca să petrecem timp doar noi două. Mergem la shopping, apoi luăm cina împreună, poate vedem și un film, iar seara ne cuibărim în pat și adormim una în brațele celeilalte. Uneori, de atât avem nevoie: timp una pentru cealaltă”, a scris Andreea pe Instagram.

VEZI ȘI: Andreea Popescu are o relație specială cu fiica ei. Ce a mărturisit despre Anastasia

Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce a aflat că Ileana Sterp a intrat în clubul divorțatelor. Val de reacții

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Știri
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Știri
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara,...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la...
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta cu rușii
Adevarul
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Mediafax
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Parteneri
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
Click.ro
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor.ro
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Ce s-a întâmplat cu Theo Zeciu. Fostul concurent de la Power Couple a apărut lovit la cap
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Răzvan Lucescu a dat lovitura! Va pregăti Al-Sadd FC în următoarele două sezoane
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Cosmin Seleși, mesaj puternic despre sănătatea mintală. Ce le transmite celor care suferă de anxietate
Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială
Limonada neagră, trucul ideal pentru zilele caniculare. Ingredientul care îi dă culoarea specială
Care este adevărul din spatele succesului artistei. Nicole Cherry: „Eram Justin Bieber al României”
Care este adevărul din spatele succesului artistei. Nicole Cherry: „Eram Justin Bieber al României”
Vezi toate știrile