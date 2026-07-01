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Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce a aflat că Ileana Sterp a intrat în clubul divorțatelor. Val de reacții

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 14:10
Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce a aflat că Ileana Sterp a intrat în clubul divorțatelor. Val de reacții
Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce a aflat că Ileana Sterp a intrat în clubul divorțatelor. Val de reacții
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Fosta soție a lui Rareș Cojoc, Andreea Popescu, a avut o reacție total neașteptată după ce a aflat că sora manelistului Culiță Sterp, Iuliana Sterp, a intrat în clubul femeilor divorțate. Bruneta a lăsat de înțeles că o susține pe influenceriță și că a luat decizia corectă.

Andreea Popescu i-a dat un like plin de înțeles Ilenei Sterp, fix la postarea în care aceasta anunța separarea definitivă de tatăl copiilor săi!

Val de reacții în mediul online

Anunțul divorțului dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman, survenit după 7 ani de căsnicie, a declanșat un val uriaș de reacții. Văzând suferința prin care trece sora lui Culiță Sterp, mai multe nume grele din showbiz și din mediul online au sărit imediat să o consoleze. Printre cele care i-au trimis mesaje de susținere s-au numărat influencerița Ramona Nistor, dar și Iustina, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

„Un divorț nu e niciodată o veste bună. Sunt sigură, însă, că ați luat cea mai bună decizie pentru voi. Îți doresc multă putere și liniște”, a spus Iustina.

„Îți doresc din suflet să găsești liniștea și fericirea pe care le meriți. Sunt convinsă că vei trece cu bine peste toate, iar copiii vor fi mereu cea mai mare putere a ta. Te pup, Ileana”, a spus Ramona Nistor.

Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce a aflat că Ileana Sterp a intrat în clubul divorțatelor. Val de reacții
Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce a aflat că Ileana Sterp a intrat în clubul divorțatelor. Val de reacții

Andreea Popescu și Ileana Sterp, destine trase la indigo

Pentru fani, reacția Andreei Popescu nu a fost o simplă coincidență, ci mai degrabă un semn că înțelege perfect prin ce trece Ileana. În urmă cu doar câteva luni, Andreea a trecut exact prin același scenariu, divorțând de Rareș Cojoc, bărbatul cu care are trei copii. La vremea respectivă, gura lumii a speculat că vedeta s-ar fi îndrăgostit nebunește de antrenorul Dan Alexa, însă sentimentele nu ar fi fost pe deplin reciproce.

Ileana Sterp nu a explicat de ce a decis să divorțeze de Daniel Aloman, bărbatul cu care are 2 copii. Sora lui Culiță i-a rugat pe fani să-i respecte intimitatea și să înțeleagă că trece prin momente dificile.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a spus Ileana.

VEZI ȘI: Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
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