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Ileana Sterp, pusă la zid după ce a anunțat divorțul de Daniel: “Trebuia să te concentrezi pe familie, nu pe faimă”

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 13:46
Ileana Sterp, pusă la zid după ce a anunțat divorțul de Daniel: “Trebuia să te concentrezi pe familie, nu pe faimă”
Ileana Sterp şi Daniel Aloman au divorțat / Sursa foto Social media
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După ce a confirmat despărțirea de Daniel Aloman, Ileana Sterp a devenit ținta numeroaselor comentarii din partea urmăritorilor săi. Vestea divorțului a surprins mulți dintre fanii influenceriței, mai ales că aceasta și fostul său partener au format un cuplu timp de șapte ani și au împreună doi copii. Deși au ales să meargă pe drumuri separate, decizia lor continuă să genereze dezbateri aprinse în mediul online.

Speculațiile privind problemele din căsnicie au apărut cu mult înainte de anunțul oficial. În ultimele luni, Ileana Sterp s-a mutat împreună cu cei doi copii într-o casă situată în apropierea locuinței mamei sale, Geta Sterp, renunțând la apartamentul în care locuia anterior. În același timp, urmăritorii au observat că imaginile și aparițiile alături de Daniel Aloman au devenit tot mai rare pe rețelele de socializare, alimentând zvonurile despre o posibilă separare.

În cele din urmă, influencerița a confirmat că ea și soțul său au decis să își continue viețile separat. Aceasta nu își dorește să ofere detalii suplimentare despre motivele care au dus la această decizie și preferă să fie discretă.

Ileana Sterp pusă la zis de urmăritori

Anunțul a provocat reacții diverse în mediul online. În timp ce mulți internauți i-au transmis mesaje de susținere, alții au criticat-o dur. O parte dintre urmăritori au considerat că activitatea intensă din mediul online și numeroasele colaborări profesionale ar fi putut afecta echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

De asemenea, unii au adus în discuție convingerile religioase pe care Ileana Sterp le-a împărtășit de-a lungul timpului, susținând că decizia divorțului este dificil de înțeles în acest context.

„Trebuia să te focusezi pe familie nu pe muncă și pe faima.”, „Păcat… deși biblia ne cere să ne ducem crucea… cred ca știi care sunt motivele acceptate- adulter- doar atât permite divorțul în fața lui Dumnezeu… restul are rezolvare și suntem chemați să ducem crucea noastră… nu suntem noi, cei din mediul online îndreptățiți să judecăm, dar faptele și deciziile fiecăruia spun ceva despre caracterul fiecăruia… ar fii bine să vă mai dați o șansă, dacă sunteți într-adevăr creștini…copiii sunt cei care suferă cel mai mult. Mult noroc”, „Nu știm motivul pentru ca nu trăim cu voi în casă dar și viața pe Instagram 24/24 nu e bună pentru o soție și o mamă…”, „E ca un job! Nu cred ca l-a postat pe el non-stop ca să îl deranjeze sau să afecteze relația! Sunt de-acord cu ce spui, dar totuși când ai familie, totul trebuie să aibă o limită. Este strict părerea mea chiar dacă poate greșesc”, sunt o parte dintre comentarii.

Sursa foto: Instagram

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Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea

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