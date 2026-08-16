Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică după-amiază în localitatea Leț, județul Covasna, unde o hală destinată sortării deșeurilor a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a extins rapid, iar suprafața afectată a ajuns la aproximativ 1.000 de metri pătrați în interiorul construcției. La exterior, alte câteva sute de metri pătrați de deșeuri au fost cuprinse de foc.

Alerta a fost dată în jurul orei 15:00, după ce persoane aflate în trafic au observat fumul gros care se ridica deasupra zonei. Sesizarea la numărul de urgență 112 a determinat mobilizarea rapidă a pompierilor, care au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a împiedica propagarea flăcărilor.

O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări

La fața locului au fost trimise inițial cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD. Complexitatea intervenției a fost determinată atât de dimensiunea focarului, cât și de natura materialelor aflate în incintă. Deșeurile și materialele reciclabile pot întreține arderea pentru perioade îndelungate, ceea ce face dificilă identificarea și eliminarea tuturor focarelor.

Pe măsură ce pompierii au evaluat situația, s-a decis suplimentarea forțelor de intervenție. Din județul Brașov au fost trimise încă două autospeciale de stingere pentru a sprijini echipajele din Covasna. Intervenția a fost astfel extinsă, în condițiile în care exista riscul ca flăcările să ajungă la alte zone ale platformei sau la construcțiile aflate în apropiere.

Fumul produs de arderea cantității mari de deșeuri a fost extrem de dens și a putut fi observat de la distanță. Coloana de fum s-a ridicat deasupra localității și a atras atenția șoferilor care circulau prin zonă. În ciuda vizibilității reduse pe anumite porțiuni și a dimensiunii norului de fum, circulația rutieră nu a fost oprită, iar traficul s-a desfășurat în condiții normale.

Pompierii au acționat pentru limitarea incendiului și împiedicarea extinderii acestuia. O parte importantă a operațiunii a constat în izolarea focului, astfel încât acesta să nu cuprindă alte clădiri sau zone în care erau depozitate materiale combustibile.

Incendiile izbucnite în spații în care sunt depozitate deșeuri sunt dificil de gestionat din cauza cantității și diversității materialelor care pot lua foc. Chiar și după reducerea flăcărilor, intervenția poate continua pentru identificarea și stingerea focarelor ascunse în grămezile de materiale.

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