Fiica lui Cristian Popescu Piedone arată top! Ana Maria și-a etalat formele apetisante pe plajă

Ana Maria Popescu, Șerban după căsătorie, este fiica lui Cristian Popescu Piedone, fost primar de sector, lider de partid etc. „Piedonina”, care a cochetat și ea cu administrația și este în continuare implicată în proiecte politice, are două fetițe, de care bunicul Piedone este teribil de mândru. CANCAN.RO a surprins-o pe fiica lui Piedone la tihnă, în Mamaia, alături de copii. Ana Maria Șerban și-a etalat formele bine conturate, care, cu siguranță au întors toate privirile.

Ana Maria Popescu Șerban are 32 de ani, este căsătorită cu un tânăr politician din Sectorul 5, fieful politic al tatălui său, inimitabilul Cristian Popescu Piedone. A fost și ea atrasă de funcțiile puterii locale, ocupând un post de consilier tot la primăria Sectorului 5, cum era și firesc.

Fiica lui Piedone a întors toate privirile

Pe vremuri, Ana Maria Șerban își aștepta tatăl la poarta penitenciarului, alături de fratele ei, Vlad Popescu Piedone, cel care urma să devină primar în Sectorul 5 în locul tatălui său, lucru relatat la vremea respectivă de CANCAN.RO în detaliu, chiar AICI.Iat-o alături de cei doi copii pe imensa plajă din Mamaia. Se întâlnește cu un cunoscut, pe care îl îmbrățișează ca pe un vechi prieten. După o șuetă, ea revine la principala sa preocupare, copiii.

Ana Maria Șerban pare foarte bronzată, semn că e de ceva timp pe litoral. Copiii, fără îndoială, sunt principala sa prioritate. O dovadă în plus și faptul că ocupă șezlonguri în primul rând al plajei, ca să fie cât mai aproape de cei mici atunci când ei intră în apă.

Fiica lui Piedone pare să fi trecut pe la esteticieni pentru câteva îmbunătățiri la aspectul exterior, însă nimic care să sară în ochi, mai ales că natura a înzestrat-o din belșug cu daruri, iar pe unde a uitat natura se mai completează, firește. Ana Maria Șerban poartă un costum de baie cu paiete argintii și, în ciuda celor două sarcini, arată cât se poate de bine.

Fiica lui Piedone, cu toate că are mijloace materiale destul de serioase, nu iese în evidență cu nimic luxos, care să epateze ceilalți turiști de pe plajă. Echipamentele copiilor sunt de la un mare lanț internațional de echipamente sportive, prezent și în România. În schimb, doar cerceii și colierul doamnei Șerban, din perle de dimensiuni colosale, arată discret posibilitățile financiare are deținătoarei.

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