Călătorești cu copii mici? Sfaturi pentru o vacanță mai sigură și mai liniștită

Călătoriile cu bebeluși și copii mici pot fi o adevărată provocare pentru părinți, mai ales atunci când presupun zboruri lungi sau deplasări în străinătate. De la alegerea cazării și siguranța în avion până la alimentele din bagajul de mână și metodele prin care cei mici pot fi ținuți ocupați, câteva măsuri simple pot face diferența dintre o călătorie stresantă și una plăcută, relatează Associated Press.

Cazarea trebuie aleasă și în funcție de siguranța copilului

„Călătoriile cu copiii reprezintă o lume cu totul nouă”, spune Shannon Thompson, medic pediatru la Cleveland Clinic Children’s, adăugând că este important ca părinții să încerce, pe cât posibil, „să se bucure de timpul petrecut cu copilul în călătorie”.

Înainte de a decide unde veți sta, luați în calcul posibilitățile de a crea un spațiu sigur pentru un bebeluș sau un copil mic.

Verificați dacă unitatea de cazare pune la dispoziția oaspeților țarcuri portabile, pătuțuri și scaune înalte pentru copii. Dacă locul are scări, balcon sau piscină, întrebați dacă există porți de siguranță pentru copii. Dacă acestea nu sunt oferite, verificați dacă pot fi închiriate în apropiere sau luați în considerare să aduceți porți pliabile din plasă, concepute pentru călătorii.

În bagaje ar trebui să se găsească și protecții pentru prize, precum și șervețele pentru curățarea suprafețelor murdare pe care copilul le-ar putea atinge.

Regulile pentru somnul bebelușilor rămân valabile și în vacanță

Pentru bebeluși, un somn sigur rămâne esențial chiar și în vacanță. Copiii mai mici de un an ar trebui să doarmă pe spate, pe o suprafață plană și fermă, precum salteaua unui coș pentru bebeluși, a unui pătuț sau a unui țarc, fără nimic altceva în jur în afară de un cearșaf bine fixat, potrivit Academiei Americane de Pediatrie.

Organizația recomandă, de asemenea, ca bebelușii să doarmă în camera părinților, dar nu în același pat cu aceștia, cel puțin în primele șase luni de viață.

Părinții trebuie să se gândească și la modul în care vor ajunge la cazare. Vor închiria o mașină după aterizare, vor lua un taxi sau vor folosi transportul public? La destinație se vor deplasa în principal cu mașina sau pe jos?

Răspunsurile pot determina dacă merită să luați un cărucior și un scaun auto sau dacă este mai practic să folosiți un sling ori un sistem de purtare pentru bebeluși. Atât căruciorul, cât și scaunul auto pot fi, în general, predate gratuit la poarta de îmbarcare atunci când călătoriți cu avionul.

Cum poate călători copilul în siguranță cu avionul

„Zborul cu copiii este unul dintre acele lucruri importante și intimidante”, spune Thompson. „Cred că principalul lucru la care trebuie să te gândești este întotdeauna siguranța și apoi, bineînțeles, confortul lor.”

Deși copiii cu vârsta sub doi ani pot călători în brațele părinților, Administrația Federală a Aviației din SUA recomandă ca aceștia să fie asigurați într-un dispozitiv propriu de siguranță, precum un scaun auto certificat pentru utilizarea în avion. Acest lucru presupune cumpărarea unui loc separat pentru copil.

Pentru zborurile internaționale sau cele de lungă durată, părinții pot întreba compania aeriană dacă pune la dispoziție pătuțuri speciale pentru bebeluși.

Laptele și mâncarea pentru bebeluși pot fi luate în avion

Alimentele și băuturile destinate bebelușilor și copiilor mici, inclusiv laptele matern, formula de lapte și piureurile ambalate în pliculețe, sunt considerate de Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA lichide necesare din punct de vedere medical.

Prin urmare, acestea nu sunt supuse limitei standard de 100 de mililitri pentru lichidele transportate în bagajul de mână. Aceeași regulă se aplică și acumulatorilor frigorifici utilizați pentru menținerea acestor produse la rece. La controlul de securitate, părinții trebuie să informeze agentul că au astfel de produse în bagajul de mână.

Pe lângă gustări, nu uitați să luați în cabină scutece, șervețele, o salteluță portabilă pentru schimbarea copilului și pungi de plastic care pot fi închise. Luați și haine suplimentare, atât pentru a îmbrăca copilul în straturi, cât și pentru eventualele accidente sau situații în care se murdărește.

Cum pot fi protejate urechile copilului la decolare și aterizare

Înghițitul și mestecatul pot ajuta la egalizarea presiunii din urechi. Alăptarea bebelușilor sau oferirea unui biberon ori a unei suzete poate reduce disconfortul în timpul decolării și aterizării.

Dacă cel mic este predispus la infecții ale urechii, părinții ar trebui să discute în prealabil cu medicul pediatru. De asemenea, înaintea unei călătorii în străinătate, este recomandat să întrebe medicul ce vaccinuri ar putea fi necesare sau recomandate.

„Copiii au nevoie de o misiune”

Pentru zborurile cu copii mici, Christy Slavik, proprietara agenției de turism Mom Approved Travel, recomandă ca părinții să aibă pregătite „mici surprize cu care să le distragă atenția”.

Printre acestea se pot număra suporturi adezive pentru plastilină în recipiente de călătorie, jucării cu ventuze și alte jocuri mici și ușoare, care nu ocupă mult spațiu în bagaje.

Odată ajunși la destinație, părinții pot găsi modalități prin care vizitarea obiectivelor turistice să devină mai distractivă și mai interactivă.

În cazul muzeelor de artă, de exemplu, pot lua carnețele în care copiii să deseneze sau îi pot provoca să descopere diferite animale în tablouri.

„Copiii au nevoie de o misiune. Au nevoie de jocuri”, spune Slavik. „Uneori trebuie să fii creativ atunci când călătorești.”

Călătoria poate deveni o lecție despre alte culturi

Contactul copiilor cu alte culturi, mâncăruri și limbi poate fi, la rândul său, distractiv. Unora dintre ei le-ar putea plăcea să-și aleagă gustările din piețele locale sau să învețe cum se numesc într-o limbă străină mâncărurile și activitățile lor preferate.

Există numeroase variante de cazare potrivite pentru familii, cu facilități precum piscine sau jocuri. Pentru cei care călătoresc în străinătate cu un buget redus, multe hosteluri oferă camere private pentru familii, astfel încât acestea să nu fie nevoite să împartă dormitoare comune cu paturi suprapuse.

Hotelurile și hostelurile oferă, de asemenea, posibilitatea de a cunoaște alți călători, inclusiv alți copii care pot deveni parteneri de joacă pentru cei mici.

Vacanța cu bunicii le poate oferi părinților un răgaz

Unul dintre obiectivele principale ale agenției de turism conduse de Slavik este să le ajute pe mame să se bucure cu adevărat de vacanță și să se relaxeze, în ciuda stresului pe care îl pot provoca planificarea și călătoria.

O modalitate prin care părinții pot beneficia de puțin timp liber este să planifice vacanțele împreună cu bunicii sau cu alți membri ai familiei. Aceștia pot ajuta la supravegherea copiilor și, în același timp, pot petrece momente speciale alături de cei mici.

Totuși, Slavik avertizează că și bunicii trebuie să aibă propriile momente de odihnă și să nu ajungă să se epuizeze în timpul vacanței.

„Atunci când îi iei pe bunici cu tine în vacanță, le oferi ocazia să trăiască împreună aceste momente”, a spus ea.

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