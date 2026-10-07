Cum arată sora Gabriellei de la Insula Iubirii. Este prietenă cu Prințul Marco și Bianca Ghiurcă

Cum arată sora Gabriellei de la Insula Iubirii. Este prietenă cu Prințul Marco și Bianca Ghiurcă
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Cum arată sora Gabriellei Barbu de la Insula Iubirii
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Gabriella Barbu a atras atenția încă de la apariția sa la Insula Iubirii, iar frumusețea ei nu pare să fie o întâmplare. Ispita are o soră care îi seamănă foarte mult, iar fotografiile în care cele două apar împreună au stârnit numeroase reacții în mediul online. Carmen este însă mult mai discretă și nu este la fel de prezentă în lumina reflectoarelor.

Familia Gabriellei s-a mutat în Spania pe când aceasta avea doar trei ani, iar schimbarea de țară a marcat o parte importantă din copilăria ei. De-a lungul timpului, tânăra și-a construit un parcurs care a adus-o în atenția publicului și a ajutat-o să se facă remarcată prin aparițiile sale.

Tânăra a devenit cunoscută după participarea la sezonul 7 din Insula Iubirii Spania, unde a fost una dintre ispitele care au atras atenția și a avut o apropiere de Montoya. Acum, ea poate fi urmărită în sezonul 10 al emisiunii difuzate pe Antena 1.

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Cum arată sora Gabriellei, Carmen

În urmă cu ceva timp, Gabriella opta pentru părul blond, iar atunci asemănarea cu sora sa era și mai evidentă. Ulterior, ispita de la Insula Iubirii și-a schimbat look-ul și a revenit la brunet. Carmen a rămas fidelă blondui, însă cele două continuă să aibă trăsături foarte asemănătoare. Imaginile în care apar împreună confirmă cât de mult se aseamănă.

Sursa foto: Instagram

Carmen s-a stabilit la Roma, iar prin intermediul ei, Gabriella nu era o necunoscută pentru Prințul Marco și Bianca. Cei doi o întâlniseră deja pe sora ispitei și aveau o legătură apropiată cu aceasta.

De altfel, Marco a povestit chiar în emisiune că a recunoscut-o imediat pe Gabriella, mai ales că o admirase în sezonul din Spania.

„Am recunoscut-o, plus că o cunosc pe sora ei. De la Roma (n.r. de unde o cunoaște). E prietenă cu mine, cu Bianca, e o fată de treabă. Pe ea o cunosc din emisiune (n.r. de la Insula iubirii Spania) (…) Când a ajuns Gabriella, mi-am dat seama că acest sezon va fi unul cu flăcări în ceea ce privește reacțiile pe care le va avea Bianca. Ea știe că atunci când ne uitam la acest sezon, ea era o ispită pe care o plăceam”, a declarat Prințul Marco, la Insula iubirii.

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Primele imagini cu Prințul când calcă strâmb cu Gabriella la Insula iubirii: ”Simt fluturi”

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